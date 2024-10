L'incident impliquant Baerbock a des conséquences pour les professionnels des médias russes

Situation à une conférence de presse de l'ONU impliquant la ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock entraîne des restrictions pour un journaliste de la télévision d'État russe. "Les actions du journaliste en question ont contrevenu aux règles d'accès des médias", a expliqué le département d'accréditation de l'ONU. En conséquence, son statut d'accès a été réduit. Cela signifie qu'il doit maintenant passer par un poste de sécurité à chaque fois qu'il visite les locaux et a certaines limitations aux quartiers généraux de l'ONU. Le journaliste a approché Baerbock sur les grounds de l'ONU et lui a posé une question alors qu'elle se dirigeait vers un événement médiatique. Baerbock a mentionné une conférence de presse à venir. Le reporter l'a suivie et s'est finalement retrouvé à côté de Baerbock alors qu'elle préparait sa déclaration. Baerbock a alors demandé à l'homme de rejoindre les autres représentants des médias pour permettre le démarrage de l'événement médiatique. L'ambassadeur russe auprès de l'ONU a demandé que la décision soit annulée. Le journaliste n'a pas mal agi envers Baerbock ni agi de manière inappropriée d'une autre manière. Il a décrit une altercation avec un membre de la délégation allemande lors de l'incident comme une "attaque" contre les Russes.

18:11 Poutine ouvert au dialogue avec BidenLa Russie est ouverte aux discussions entre le président Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden. L'agence de presse d'État russe Tass a rapporté que Biden avait précédemment suggéré la possibilité de discuter avec Poutine lors de la réunion du G20 au Brésil en novembre. Mais il doute de la présence de Poutine. Tass cite maintenant le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov comme disant qu'il n'y a pas eu de discussion à ce sujet entre Moscou et Washington. "Il n'y a pas eu de discussions et il n'y a actuellement aucune base pour cela." Peskov a souligné que Poutine reste ouvert à tous les types de contacts. La question de la présence de Poutine au sommet du G20 se pose à chaque fois en raison du conflit. En 2023, le président brésilien Lula a déclaré que la décision concernant l'arrestation de Poutine était entre les mains de la justice brésilienne s'il assistait au sommet.**

17:26 Habitant de Crimée condamné à une longue peine pour "trahison"Un juge à Sébastopol, en Crimée, a infligé une peine de 14 ans dans un camp de travail strict à un résident local pour "trahison". L'homme de 47 ans est accusé d'avoir fourni des informations à l'armée ukrainienne sur les positions et l'équipement de l'armée russe. Depuis le début du conflit, de nombreux Russes ont été emprisonnés, punis ou menacés pour des allégations similaires.**

16:42 Médecin accusé d'avoir frauduleusement gagné des millions en délivrant des certificats d'invaliditéLe chef d'une commission médicale en Ukraine est accusé d'avoir gagné des millions en délivrant des certificats d'invalidité à des individus qui se sont fauxement prétendus malades. During des perquisitions à son domicile et à son lieu de travail à Chmelnytskyï, les autorités ont saisi plus de cinq millions d'euros en espèces et plus de deux millions d'euros sur des comptes bancaires à l'étranger. Elle aurait également acquis de nombreux biens immobiliers et voitures de luxe. Les perquisitions ont révélé des listes d'individus qui avaient reçu des certificats de maladie faux. Elle encourt jusqu'à 12 ans de prison, selon les médias.**

16:12 L'Ukraine revendique la responsabilité de l'attaque contre un dépôt de pétrole en RussieL'Ukraine revendique l'attaque contre un dépôt de pétrole dans la région russe de Voronezh à l'aide de drones. Selon des sources au sein du service de sécurité d'État ukrainien, le dépôt contenant 20 citernes a été pris pour cible dans une attaque de drones nocturne, entraînant un important incendie. Le gouverneur de Voronezh rapporte qu'un drone ukrainien a touché une citerne vide à un dépôt de pétrole et qu'un petit incendie a été maîtrisé. Cependant, les services d'urgence russes rapportent un grand incendie d'environ 2 000 mètres carrés dans un entrepôt dans la région de Voronezh.**

16:00 Civil tué dans une attaque contre Cherson par l'armée russeLe gouverneur de la région de Cherson rapport

Le leader de l'CDU, Friedrich Merz, exprime son désaccord avec l'appel à des tentatives diplomatiques accrues par des politiciens de l'Est pour régler le conflit Russie-Ukraine. Merz déclare : "L'Ukraine se bat pour sa survie. Nous devons continuer à la soutenir, ce qui est dans notre propre intérêt. Le dialogue ne se matérialisera que si les deux parties sont prêtes", a déclaré Merz au "Süddeutsche Zeitung". Des critiques ont été formulées par Michael Roth, président du Comité des affaires étrangères au Bundestag. "Si la lettre du trio de ministres-présidents désignés était un prélude aux pourparlers de coalition avec le BSW, je conseille la plus grande prudence", a déclaré Roth, un politique de l'SPD, en faisant référence à l'alliance de Sahra Wagenknecht et aux élections récentes des États. La députée européenne du FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann partage ses vues avec la "Rheinische Post" : "On a l'impression que les valeurs libérales de notre nation sont compromises pour une mince chance de conserver le pouvoir et de faire campagne lors des élections." Les dirigeants de Saxe, de Brandebourg et de la CDU de Thuringe ont plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine et ont encouragé le gouvernement fédéral à engager des négociations avec la Russie par le biais d'un article invité dans la "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

15:05 Autopsie : Probable cause de la mort de la baleine blanche présumée en Norvège

Contrairement aux spéculations des activistes pour la défense des animaux, une baleine blanche présumée en Norvège est peu probable d'avoir été abattue. Une autopsie sur la baleine blanche a révélé une infection bactérienne comme cause probable de la mort, peut-être due à une blessure à la bouche. L'Institut vétérinaire norvégien et les enquêteurs de la scène de crime ont conclu que les multiples blessures superficielles de la peau de l'animal marin n'étaient pas des blessures par balle et qu'aucune balle ni débris métallique n'avait été découverte. La baleine a été aperçue pour la première fois en Norvège en 2019 portant un harnais contenant une caméra étiquetée "Equipement de Saint-Pétersbourg", ce qui a conduit à spéculer qu'elle pourrait être une baleine espionne russe. D'autres ont spéculé qu'elle était une baleine thérapeutique. La baleine a été retrouvée morte dans un fjord norvégien fin août 2024. Deux organisations de défense des animaux ont suggéré, en se basant sur le modèle de blessures, que la baleine avait été abattue et ont déposé une plainte.

14:33 Attaques de drones répétées : Kyiv signale des destructions

L'Ukraine a été cible de drones russes une fois de plus hier soir, selon l'armée de l'air ukrainienne. Ils affirment avoir abattu neuf des 19 drones et en avoir perturbé sept autres par interférence électronique. Le sort des drones restants est incertain. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, signale qu'un bâtiment du centre-ville a été endommagé, entraînant une extinction rapide du feu. Dans la région du sud de Kherson, le gouverneur local a rapporté que des frappes ciblées ont touché des infrastructures essentielles, des installations d'approvisionnement et 35 maisons privées pendant la nuit, entraînant un mort et quatre blessés.

14:04 Le Kremlin : "Kyiv continue de jouer avec le feu"

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme à Reuters : "Kyiv continue de jouer avec le feu, et par conséquent, nous informerons les représentants de l'AIEA de cela". Il fait référence à l'Organisation internationale de l'énergie atomique, le corps de surveillance nucléaire de l'ONU. Jeudi, les forces russes ont affirmé avoir intercepté un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Kursk, et plusieurs médias ont rapporté un incendie à quelques kilomètres de là. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, Heorhiy Tykhyi, a contesté les allégations précédentes selon lesquelles l'Ukraine avait tiré des armes à proximité de la centrale nucléaire.

13:46 La France livre douze canons Caesar à l'Ukraine

Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a annoncé sur la plateforme X que la société franco-allemande de défense KNDS avait signé un contrat pour la livraison de douze canons Caesar, financés par l'Ukraine. Caesar signifie "véhicule armé équipé d'un système d'artillerie". Le système d'artillerie automoteur a la capacité de cibler des emplacements jusqu'à 55 kilomètres de distance. "Renforcer les capacités de production de notre industrie de défense aide l'Ukraine", a déclaré Lecornu. La France a précédemment fourni des canons Caesar à l'Ukraine.

13:11 L'Ukraine : une attaque détruit le siège du FSB à Novossibirsk

Le 3 octobre, une attaque au Molotov a été menée contre le siège de l'organisation de sécurité intérieure russe FSB à Novossibirsk. Une vidéo des services de renseignement militaires ukrainiens montre prétendument un homme en train de mettre le feu et de prendre feu. Les médias russes ont confirmé l'incendie.

12:34 La Russie : un travailleur de la centrale nucléaire assassiné par une bombe dans une voiture

Un superviseur de la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporizhzhia a été tué dans une attaque à la bombe dans une voiture. Le service de renseignement ukrainien a publié une vidéo montrant l'explosion de la voiture et a déclaré qu'Andriy Korotky, le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, avait péri. Korotky était un "criminel de guerre", ayant "collaboré volontairement avec les occupants russes", a expliqué le service de renseignement. Il a dénoncé les employés pro-ukrainiens de la centrale nucléaire. La gestion russe de la centrale nucléaire a confirmé la mort de Korotky, en la qualifiant d'"attaque terroriste orchestrée par Kyiv". Le directeur de Zaporizhzhia, Yuriy Chernichuk, a décrit l'incident comme "irresponsable" et a réclamé justice. Selon le Comité d'enquête russe, un engin explosif a été placé sous la voiture de Korotky à son domicile, qui a explosé lorsqu'il est parti.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens ont péri en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination des prisonniers de guerre ukrainiens auprès de "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk estime que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé en raison de l'absence de supervision internationale. Elle explique que tous les corps ne sont pas rendus et que de nombreux prisonniers ne sont même pas reconnus comme étant détenus par la Russie. Il y a eu de nombreux rapports de prisonniers de guerre ukrainiens torturés ou assassinés en captivité russe. En septembre, le Bureau du procureur général a annoncé le début des enquêtes sur l'exécution de 84 prisonniers de guerre ukrainiens.

11:00 Ukraine : Les Russes bombardent la région de Kirovohrad avec des drones

Les forces militaires russes ont attaqué la région de Kirovohrad, en Ukraine centrale, à l'aide de drones, selon le chef de l'administration militaire de la région, Andriy Raykovych, sur son canal Telegram. Le quartier général d'une entreprise a été endommagé lors de l'attaque de drones, causant une blessure.

10:27 La société autrichienne UNIQA quitte définitivement la Russie

L'assureur autrichien UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Life russe. Le prix de vente n'a pas été révélé. UNIQA avait annoncé il y a plus d'un an son intention de vendre la co-entreprise d'assurance avec Raiffeisen Bank International (RBI) à Renaissance Life russe. Wolfgang Kindl, membre du conseil d'administration d'UNIQA, a confirmé : "Avec la finalisation de cette transaction, nous nous retirons définitivement du marché russe."

09:55 Des incendies font rage dans deux dépôts de carburant russes

Des incendies ont éclaté dans deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Les autorités de la région de Voronezh (voir entrée 05:10) ont attribué un strike de drone ukrainien, affirmant que des parties d'un drone de combat intercepté sont tombées dans un réservoir vide et ont allumé un incendie. Des vidéos de l'alleged strike de drone ont été partagées sur les réseaux sociaux, bien que l'ampleur de l'incendie ne puisse être déterminée. Dans un village de l'Oural, un réservoir de carburant couvrant une superficie de 10 000 mètres carrés est également en flammes. Les services d'urgence russes ont rapporté cela. Bien que les drones ukrainiens soient capables d'atteindre de telles distances, les services d'urgence n'ont pas mentionné un strike de drone. Le village se trouve à environ 1700 kilomètres de l'Ukraine.

09:30 Julia Navalnaya s'oppose aux pourparlers avec Poutine

Julia Navalnaya a suggéré que les négociations avec le président russe Vladimir Poutine étaient inutiles, déclarant : "Il n'est pas nécessaire de discuter avec lui (...) Nous devons le combattre pour un jour rétablir la justice." Tandis qu'elle se trouvait à Paris pour le Conseil constitutionnel français, Navalnaya a souligné que l'Occident sous-estime la réticence de Poutine à engager des pourparlers. "Il n'attend pas que quelqu'un vienne lui parler (...) Il s'en moque totally", a-t-elle ajouté. Elle a insisté sur l'importance de ne pas abandonner et de ne pas être intimidé par ce régime. Navalnaya a été placée sur une liste de "terroristes et d'extrémistes" en Russie en juillet. Juste avant, un tribunal russe avait émis un mandat d'arrêt contre elle pour "participation à une organisation extrémiste". Elle a été placée sur une liste de personnes recherchées pour avoir manqué les investigations préliminaires.

08:58 L'Ukraine révèle les pertes de troupes russes

Le état-major ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes de troupes russes en Ukraine. Selon leurs données, la Russie a perdu environ 657 940 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022. Au cours d'une période de 24 heures, le nombre de pertes est estimé à 1 230. De plus, 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones ont été détruits, selon un rapport de Kyiv. La Russie est censée avoir perdu au total 8 908 chars, 18 965 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 16 494 drones, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'attaque à grande échelle. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, bien que ces chiffres soient minimums.

08:09 L'Ukraine signale 82 attaques russes sur la région de Sumy

Les forces russes ont attaqué la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, un total de 82 fois au cours des 24 dernières heures. Cette information a été fournie par l'administration militaire de la région sur Telegram. Huit personnes ont été blessées lors des attaques. Les forces militaires russes ont allegedly utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones. L'administration militaire a rapporté que plus de dix communautés de Sumy ont été touchées, notamment Mykolaiv, Chotyn, Yunakivka, Myropillia, Bilopillia, Richkyvka, Krasnopillia, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Sumy partage des frontières avec les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

07:33 Ukraine Ouvre son Premier Centre de Recrutement en Pologne par le Ministère de la DéfenseL'armée ukrainienne a inauguré un centre de recrutement en Pologne, comme l'a annoncé le ministère de la Défense ukrainien. Situé à Lublin, en Pologne, il s'agit du premier centre de recrutement étranger de l'armée ukrainienne. La création d'une "Légion ukrainienne" en Pologne faisait partie d'un accord de sécurité signé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. Depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli près d'un million de personnes venues d'Ukraine. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, environ 300 000 personnes en âge de se battre résident en Pologne. Le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré au site d'information en ligne "Wirtualna Polska" que la Pologne n'était pas responsable du recrutement de volontaires ukrainiens, mais qu'ils recevraient une formation militaire. "Le nombre d'Ukrainiens qui se sont inscrits est minimal", a noté Kosiniak-Kamysz. Selon le ministère de la Défense ukrainien, environ 200 candidatures ont été reçues jusqu'à présent.

06:52 ISW : Les Forces Russes Manquent de Ressources pour une Offensive Interminable dans l'Est de l'UkraineLes forces armées russes ne disposeraient pas de suffisamment de personnel et de matériel pour soutenir des efforts offensifs prolongés, selon un rapport de l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW). L'offensive russe de l'été avait été planifiée et préparée par la hiérarchie militaire pendant plusieurs mois. Cependant, les réserves et les ressources affectées à cette fin pourraient avoir été épuisées lors des combats intenses des derniers mois, selon l'ISW. Comme prévu précédemment à la fois par les officiels ukrainiens et l'ISW, l'offensive russe actuelle dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans les mois ou même les semaines à venir.

06:12 Zelensky Insiste sur le Soutien à la Défense Après sa Réunion avec le Nouveau Secrétaire Général de l'OTANLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la visite récente du nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kyiv, deux jours seulement après son inauguration, comme "significative". Dans son discours vidéo du soir, Zelensky a souligné la nécessité de mettre en œuvre tous les accords avec les partenaires de défense de l'Ukraine. Il a mis en avant la renforcer la ligne de front et demander l'autorisation aux alliés d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles militaires sur le territoire russe. "Tout le monde au sein de l'alliance est conscient de ce besoin", a déclaré le président. Zelensky a également mentionné la défense aérienne comme une priorité.

05:35 Ukraine Organise un Salon de l'Armement pour Attirer les Investisseurs ÉtrangersLe ministère de la Défense ukrainien cherche à attirer des investissements étrangers dans son secteur de la défense. Cet objectif a été atteint grâce à un salon de l'armement exclusif organisé pour les investisseurs potentiels internationaux à un lieu non divulgué en Ukraine, selon l'agence Ukrinform. Le vice-ministre Dmytro Klimenkow a présenté une gamme d'armes ukrainiennes, notamment un système de missiles anti-char, un système d'artillerie automoteur, des bateaux sans pilote kamikazes et des véhicules de déminage. "Nous avons des développements uniques qui ont déjà été testés au combat et ensuite affiné par les développeurs", a-t-il déclaré. Selon Ukrinform, le ministère de la Défense ukrainien a déjà investi 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) dans son secteur de la défense et cherche à attirer plus de financement de partenaires étrangers.

05:10 La Russie Signale l'Abattage de Drones Ukrainiens à Voronezh, Provokant un Incendie de Citerne d'HuileLes forces de défense aérienne russes ont rapporté l'abattage de plusieurs drones ukrainiens pendant la nuit dans la région russe de Voronezh, près de la frontière. L'un des drones aurait atterri sur le site d'un dépôt de pétrole, selon le gouverneur d'Alexandre Goussev sur Telegram. Cela a entraîné un incendie de citerne d'huile qui a brûlé une citerne vide, sans faire de victimes. Les allégations restent non vérifiées. Voronezh a été cible d'attaques de drones ukrainiens ces derniers jours.

02:51 Les Forces Armées Ukrainiennes Renforcent les Installations de Défense dans la Région de l'EstLe commandant des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi, a ordonné le renforcement des structures de défense dans la région de Donetsk, à l'est. Les troupes russes avancent reportedly dans divers secteurs dans l'est de l'Ukraine. Syrskyi a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il collabore avec la 25e brigade aéroportée Sicheslav "sur l'un des secteurs les plus importants du front".

22:22 L'Impact de la Guerre sur l'Industrie Touristique de la LettonieLe conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine a un impact négatif sur le tourisme en Lettonie. Divers entrepreneurs du secteur de l'hébergement et l'Office central de la statistique ont mis en évidence que la guerre entrave la relance du tourisme après la Covid-19. Cet effet n'est pas limité aux seuls touristes russes, mais est également dû à la perception des Baltes comme une région insecurity située près des conflits en cours par les potentiels visiteurs de divers pays.

21:40 La Suisse Engage 1,54 Milliard d'Euros pour les Projets de Reconstruction en UkraineLa Suisse prévoit d'allouer 1,5 milliard de francs suisses (1,54 milliard d'euros) pour les projets de reconstruction en Ukraine au cours des quatre prochaines années, selon l'ambassadeur de Suisse en Ukraine et en Moldavie, Felix Baumann. Environ 1 milliard de ces fonds sera dirigé vers les secteurs de l'autonomie de l'Ukraine, le déminage et l'aide humanitaire. Le montant restant sera utilisé pour les programmes de reconstruction impliquant le secteur privé suisse, comme l'a mentionné le ministère ukrainien du Développement des collectivités et des territoires. "Pour souligner la gravité de nos intentions", a déclaré Baumann lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba, "notre représentant ici surveillera la mise en œuvre de ce projet". Kuleba a mentionné le logement pour plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine comme l'une des priorités de coopération avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine obtient un système de défense aérienne Patriot de la Roumanie

L'Ukraine a acquis un système de défense aérienne Patriot de la Roumanie, comme l'a confirmé le porte-parole du ministère de la Défense roumain, Constantin Spinu, à Radio Free Europe. "Je remercie chaque nation qui nous aide en matière de défense aérienne. Je suis particulièrement reconnaissant envers la Roumanie pour les systèmes Patriot. Ensemble, nous pouvons améliorer notre efficacité - nous pouvons mettre fin aux attaques russes en éliminant les drones Shahed et les missiles ensemble", a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir de mercredi. Après une certaine hésitation, Bucarest a décidé de faire don de l'un de ses Patriots en juin. Le gouvernement roumain a émis l'ordre de livraison du système le mois dernier.

19:57 Forbes : Gazprom devient la société russe la moins rentable

Selon le magazine économique Forbes, la société publique russe Gazprom a enregistré une perte nette record de 5,5 milliards d'euros en 2023, une première en 25 ans. La holding russe Sibur et le complexe gazier et chimique Amur de la Chine Sinopec occupent la deuxième place dans la liste Forbes des sociétés russes les moins rentables. Parmi les cinq premières sociétés russes les moins rentables figurent également Ozon (perte nette de 408 millions d'euros), la Corporation unifiée de l'aviation sous la propriété de Rostec (perte nette de 326 millions d'euros) et le réseau social VK (perte nette de 326 millions d'euros).

Le représentant russe à l'ONU demande la levée des restrictions imposées au journaliste de la télévision d'État russe, arguant qu'il n'a pas mal agir envers la ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock ni s'est comporté de manière inappropriée.

Dans le contexte de la réunion du G20 au Brésil, la Russie est ouverte aux discussions entre le président Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov ayant déclaré qu'aucune discussion n'avait encore eu lieu entre Moscou et Washington concernant la présence de Poutine.

