L'incident de Solingen sous examen: les enquêteurs ne parviennent pas à éliminer les intentions possibles liées au terrorisme

Le suspect est inconnu, a clarifié le procureur en chef Caspers. L'hypothèse principale d'une intention terroriste émerge car "aucune autre explication ne se dessine". Les individus attaqués "n'avaient aucun lien entre eux". Les forces de l'ordre suspectent un auteur solitaire et continuent de solliciter des informations de la population. La présence des forces de sécurité a été renforcée, rapportent les médias.

Le vendredi soir dernier, une attaque au couteau horrible a eu lieu lors d'un événement communautaire à Solingen. Trois personnes ont perdu la vie - un homme de 67 ans, un homme de 56 ans et une femme de 56 ans. De plus, quatre victimes ont subi des blessures graves, tandis que deux autres ont subi des blessures sérieuses et deux blessures légères, selon les déclarations d'un officier de police. Les enquêteurs étudient donc potentiellement des chefs d'accusation de triples homicides et de tentative de meurtre de huit personnes.

