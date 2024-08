- L'incident de Solingen: lacunes et réaction

Suite à l'attaque au couteau horrible à Solingen il y a une semaine, le Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie observe une minute de silence. Les politiciens se tiennent en silence pendant une minute, aux côtés des secours qui ont assisté à la scène de chaos, aux flots de sang et aux victimes mourantes de l'attaque sur le podium. "Nous rendons hommage à vous", a déclaré le ministre-président Hendrik Wüst (CDU). Tout au long de la séance spéciale de deux heures, les secouristes ont reçu des applaudissements fréquents pour leurs efforts héroïques qui les ont poussés jusqu'à leurs limites le vendredi soir précédent.

Wüst a qualifié cet acte de terrorisme d'un tournant important. L'attaque avait touché le cœur même du pays. Le Parlement a ensuite discuté de l'attaque suspectée d'être islamiste, au cours de laquelle l'auteur a tué trois personnes avec des coups de couteau et en a blessé huit autres lors d'un festival de la ville. Tandis que Wüst appelait à des conséquences plus strictes que le paquet de sécurité hâtivement proposé par la coalition fédérale, l'opposition accusait le gouvernement noir-vert de l'État de NRW d'échec.

Trouver l'équilibre

Wüst a appelé à une "approche délicate" dans le débat croissant sur l'asile et la migration. "La concurrence des demandes ne devrait pas être l'objectif ultime", a-t-il déclaré. "Trouver l'équilibre dans la discussion des conséquences assurera le soutien public", a déclaré le politique de la CDU. Des élections avaient lieu en Thuringe et en Saxe dans deux jours, avec des préoccupations concernant le gain de pouvoir de l'AfD.

Cependant, une action était maintenant nécessaire, a déclaré Wüst. Le droit individuel à l'asile en Allemagne resterait protégé et ne serait pas remis en question, a-t-il souligné. Cependant, des centaines de milliers de personnes qui étaient venues en Allemagne n'avaient pas le droit d'asile.

Soutien pour la ministre verte

Wüst a soutenu la ministre verte des réfugiés, Josefine Paul, qui avait été sous pression depuis des jours. "Je suis reconnaissant que la ministre Josefine Paul ait rapporté en détail la situation au Parlement et au public", a déclaré Wüst lors de la séance spéciale du Parlement régional. "Elle a déjà identifié des défauts initiaux et a mis en place des améliorations."

Wüst a promis une "transparence maximale" dans l'enquête sur les erreurs éventuelles. Mais ce ne devrait pas être les employés des autorités, qui avaient travaillé à leurs limites depuis des années, surtout dans les municipalités, qui devraient être tenus responsables de l'attaque. "Nous ne traiterons pas les causes du problème dans les autorités d'immigration ou ne le résoudrons pas localement", a déclaré Wüst. Le gouvernement fédéral était responsable et devait enfin trouver des solutions efficaces au problème de la migration irrégulière.

Le SPD critique le noir-vert

Le suspect arrêté dans l'attaque de Solingen, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, était arrivé en Allemagne via la Bulgarie à la fin de 2022 et aurait dû être renvoyé là-bas l'année dernière selon les règles d'asile de Dublin. Cependant, cela ne s'est pas produit parce que l'homme n'a pas été trouvé à temps dans l'installation d'État de Paderborn. L'installation n'a pas informé l'Office central pour l'immigration, et aucun nouveaubooking de vol n'a été effectué.

"C'est la gestion des expulsions de ce gouvernement qui a échoué", a déclaré Jochen Ott, chef de l'opposition SPD. Il attend maintenant "plus d'autocritique et pas d'excuses" de la part de la CDU. L'expulsion est la responsabilité des États. "Et votre gouvernement n'a pas pu expulser en Bulgarie, un pays de l'UE", a déclaré Ott à Wüst. "Et ils avaient aussi la responsabilité." La demande du SPD d'un enquêteur spécial pour accélérer l'enquête sur l'attaque terroriste est immédiatement rejetée par la CDU. Mais la coalition noir-vert a déjà proposé de son propre chef une commission parlementaire d'enquête.

Paul rencontre les secours

La ministre des réfugiés Paul a de nouveau blâmé les insuffisances des procédures de relocalisation de l'UE pour le renvoi intempestif du suspect, mais a cette fois utilisé un langage plus émotionnel. Elle a rencontré les secours avant la séance et les a remerciés pour leurs "efforts presque surhumains". Paul a promis de continuer à enquêter sur l'affaire et à améliorer les systèmes. Cependant, les relocalisations ratées de demandeurs d'asile rejetés dans les pays de l'UE où ils sont entrés en premier sont plus la norme que l'exception, a-t-elle souligné. La porte-parole du groupe parlementaire vert Verena Schäffer a soutenu Paul : "Ce que l'Europe n'a pas réussi à faire avec la répartition des réfugiés pendant plusieurs années, on ne peut pas en vouloir à un ministre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie."

Appel à des expulsions plus cohérentes

Le FDP a appelé à des expulsions plus cohérentes. "Nous devons également utiliser réellement l'instrument de la détention pour expulsion", a déclaré Henning Höne, chef du groupe parlementaire FDP. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie a besoin d'une deuxième installation de détention pour expulsion - de préférence près de l'aéroport de Düsseldorf. Les personnes ayant peu de chances de rester ne devraient plus être directement distribuées aux municipalités. Martin Vincentz, chef du groupe parlementaire AfD, a appelé à plus de fermeté et non à "des blancs rhétoriques contre le terrorisme merciless".

Reul critique le harcèlement politique

À Solingen, la ville a appelé les gens à allumer une bougie comme signe de deuil et de solidarité à l'heure du crime, 21 h 37, et à la placer à la fenêtre le vendredi soir. Le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) s'était rendu à Solingen dans la nuit du crime. Les images qu'il ne oubliera jamais : la place vide, la scène vide, les secours épuisés partout - et les morts sur la place. "Je suis déjà en train de vieillir", dit le politique de 71 ans de longue date. "Mais je ne comprends plus ce débat politique et je ne veux plus y participer : cette chasse et ce cri et cette recherche de responsabilités sans même faire un seul pas en avant."

