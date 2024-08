L'incident de Solingen déclenche une discussion sur les autorités répressives et la politique de réglementation de l'immigration

Le dimanche soir, suite à l'incident tragique du vendredi qui a fait trois morts et huit blessés, le groupe extrémiste ISIS a revendiqué l'incident. Par la suite, un homme syrien de 26 ans s'est rendu aux autorités. Cet individu, qui réside en Allemagne depuis deux ans et était prévu pour une expulsion l'an dernier, est maintenant sous investigation par le parquet fédéral, avec un mandat d'arrêt émis le lendemain.

Le chef de la CDU, Friedrich Merz, a exploité l'incident et les premières conclusions de l'enquête pour écrire une lettre au chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), plaidant pour un changement des politiques d'immigration. "Ce ne sont pas les couteaux, mais les personnes qui les utilisent qui posent problème", a écrit Merz dans l'e-mail obtenu par l'agence de presse AFP. "Dans la plupart des cas, ces individus sont des réfugiés, et dans la plupart des cas, leurs motivations proviennent de l'islam radical", a poursuivi Merz.

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a proposé un ensemble de mesures contre le terrorisme islamique. "Fréquemment, nous observons des auteurs qui se radicalisent en quelques mois en ligne", a déclaré Klingbeil aux journaux Funke.

La chef de l'AfD, Alice Weidel, a soutenu que la cause racine devait être abordée. "Un renversement immédiat de la politique migratoire est nécessaire", a-t-elle déclaré sur X.

Le vice-chancelier Robert Habeck, dans le cadre du débat sur la migration, a déclaré à Flensburg : "Il ne doit y avoir aucune tolérance pour les meurtriers, les terroristes ou les islamistes radicaux". Si les suspects sont des demandeurs d'asile, ils auraient "perdu leur droit à la protection en Allemagne".

Habeck a également plaidé pour des lois sur les armes plus strictes. "Il faut plus de zones sans armes et des lois sur les armes plus strictes", a-t-il déclaré. "Personne n'a besoin de porter des armes blanches ou coupantes dans les espaces publics en Allemagne. Nous ne vivons pas au Moyen Âge".

Le chef de la CSU, Markus Söder, a identifié des faiblesses dans les capacités des autorités. "Nous manquons des outils appropriés pour faire face à la violence et y répondre", a-t-il déclaré sur ARD. "En ce qui concerne les véhicules, vous êtes inspecté, même sans raison. Pas dans les zones piétonnes".

La ministre de l'Intérieur Faeser a annoncé que l'État affronterait la menace islamique de manière résolue. "Nous avons des discussions intenses pour déterminer les outils nécessaires pour intensifier notre lutte contre le terrorisme et la violence, et pour élargir les pouvoirs de nos autorités de sécurité afin de protéger notre population le plus efficacement possible", a déclaré Faeser.

Avant l'attaque de Solingen, Faeser avait déjà proposé un projet de loi pour élargir l'interdiction des couteaux. Le plan comprenait l'interdiction de types supplémentaires de couteaux, l'établissement de plus de zones sans armes et la fourniture à la police de pouvoirs de contrôle plus larges.

Le FDP, dans la coalition, a été particulièrement critique de cette proposition. Maintenant, le ministre de la Justice du FDP, Marco Buschmann, a laissé entendre son approbation. "Après Solingen, tous les sujets devraient être sur la table : la loi sur les armes n'est pas taboue", a écrit Buschmann sur X le dimanche.

