- L'incident de Solingen a suscité des discussions sur la politique des réfugiés et les mesures de sécurité

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, les appels se multiplient pour des politiques d'expulsion plus strictes et un contrôle plus fort des armes à feu. L'incident a soulevé des questions sur la raison pour laquelle les autorités n'ont pas réussi l'an dernier à déporter le demandeur d'asile syrien qui a commis l'attaque ayant entraîné trois morts lors d'un festival de rue le vendredi soir. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) doit se rendre aujourd'hui à Solingen avec le ministre-président de NRW Hendrik Wüst (CDU) pour rendre hommage aux victimes de l'attaque.

Huit individus, dont quatre grièvement blessés, ont également été touchés lors de la réunion dans le Bergisches Land. Un suspect de 26 ans, un Syrien, est en détention depuis dimanche soir, accusé notamment de meurtre et d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI). L'organisation terroriste a revendiqué l'attaque et a publié une vidéo dimanche, qui serait censée montrer le coupable. Cependant, il est toujours incertain de quand la vidéo a été enregistrée ou si elle montre réellement le coupable.

Le déportation du suspect retardée

Selon "Spiegel", le suspect est entré en Allemagne à la fin de 2022 et a demandé l'asile. À l'époque, les forces de sécurité ignoraient qu'il était un extrémiste islamique. Ces détails ont été confirmés par l'agence de presse allemande. Sa demande d'asile a ensuite été rejetée et il devait être expulsé en Bulgarie l'année dernière. Cependant, comme il s'était caché en Allemagne, l'expulsion a été initialement reportée, selon "World".

Wüst demande des éclaircissements auprès des autorités

Le ministre-président de NRW, Wüst, demande également des éclaircissements aux autorités. "Il y a de nombreuses questions qui doivent être answered. Il y a plusieurs autorités impliquées, donc des éclaircissements sont nécessaires, et des déclarations claires doivent être faites si quelque chose a mal tourné", a-t-il déclaré à la télévision de WDR "Journal actuel". Sur ZDF's "heute journal", Wüst a déclaré : "Si quelque chose a mal tourné quelque part, avec quelle autorité que ce soit, que ce soit au niveau local, régional ou fédéral, alors la vérité doit être faite known."

Le ministre de l'Intérieur de NRW, Herbert Reul (CDU), a déclaré dans l'émission ARD "Caren Miosga" que le détenu n'était pas en fuite au sens juridique du terme, car il n'était pas présent le jour où il devait être arrêté. "Sinon, il était constamment et fréquemment présent dans cet établissement." Il a également de nombreuses questions sur la pertinence, la suffisance ou l'excès de ces procédures, a ajouté Reul.

Selon un rapport de l'Office pour la protection de la Constitution, l'attaque de Solingen était la plus grave prétendument inspirée par des motifs islamiques depuis l'attaque sur un marché de Noël de Berlin en décembre 2016, qui a fait 13 morts et 64 blessés à l'époque.

Merz plaide pour un interdiction d'accueil des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan

Une semaine avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, le président du CDU, Friedrich Merz, s'est fait plus vocal contre le chancelier Olaf Scholz (SPD) et a plaidé pour un interdiction d'accueil des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan en Allemagne. Dans son newsletter "MerzMail", il a écrit : "Après l'acte terroriste à Solingen, il devrait enfin être clair : ce ne sont pas les couteaux qui posent problème, mais les gens qui les portent. Dans la plupart des cas, il s'agit de réfugiés, et dans la plupart des cas, des motivations islamiques se cachent derrière les actes."

Sur ARD's "Brennpunkt", Merz a déclaré : "Si Solingen n'est pas le tournant pour la coalition maintenant, alors je ne sais pas ce qui doit encore se passer pour que certaines personnes se réveillent enfin."

Le vice-président du groupe parlementaire de l'Union, Jens Spahn (CDU), a appelé à la fermeture des frontières pour mettre fin à l'immigration illégale. Il a informé le "Rheinische Post" (lundi) : "Depuis des années, des centaines de jeunes hommes de Syrie et d'Afghanistan arrivent chaque jour en Allemagne et en Europe. Cela doit cesser maintenant."

Le chancelier Scholz avait annoncé previously en juin, à la suite de l'attaque au couteau mortelle à Mannheim, que la déportation des délinquants dangereux et des menaces terroristes potentielles en Afghanistan et en Syrie serait rétablie.

La présidente du SPD, Laura Esken, a rejeté l'appel de Merz pour mettre fin aux admissions, en déclarant que cela "n'est pas conforme à nos lois, ni à la Convention européenne des réfugiés, ni à notre constitution". Cependant, les criminels graves et les menaces islamiques peuvent être expulsés vers ces pays.

Le ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), a appelé à une détention et une expulsion immédiates des criminels, surtout vers la Syrie et l'Afghanistan, dans ARD. Il a également suggéré de donner plus de pouvoirs aux forces de l'ordre pour les contrôles.

Le président Steinmeier a également appelé à des pouvoirs accrus pour les agences de sécurité pour mieux protéger contre les attaques. Dans une interview d'été de ZDF, il a déclaré : "Les agences de sécurité doivent être équipées des pouvoirs nécessaires." Il a également plaidé pour plus de personnel pour les agences de sécurité et l'expansion des pouvoirs de l'Office fédéral de police criminelle en cas de danger terroriste.

Le ministre de la Justice Buschmann a annoncé des discussions sur la loi sur le contrôle des couteaux. "Nous allons maintenant discuter au sein du gouvernement fédéral de la manière dont nous pouvons renforcer la lutte contre ce type de crime à l'arme blanche", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag". À ce jour, le FDP a rejeté les propositions de l Interior Minister Nancy Faeser (SPD) pour des règles plus strictes et des interdictions.

Après la révélation du report de la déportation du suspect malgré sa classification en tant qu'extrémiste islamique et danger pour la sécurité publique, il y a eu des appels pour une révision de la loi sur les armes et les politiques d'immigration. La loi sur les armes devrait être amendée pour assurer des mesures plus strictes pour les terroristes potentiels et les individus dangereux qui sont refusés l'asile.

À la lumière de cet incident, il y a des appels renouvelés pour une révision approfondie des lois sur l'immigration actuelles et l'application de la loi sur les armes existante pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

