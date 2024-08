L'incidence des maladies chez le personnel culinaire: une mise en garde de Bertelsmann Research

En raison du grand nombre d'employés tombant malades, de nombreuses garderies en Allemagne sont prises dans un "loop dangereux", selon l'ancienne experte de Bertelsmann Anette Stein. Avec plus de membres du personnel qui tombent malades, la charge de travail des membres de l'équipe restante augmente. Proposer une éducation et des soins de qualité pour les jeunes enfants est maintenant "presque inconcevable" dans de nombreuses régions. Il est essentiel d'instaurer une loi prévoyant le financement de personnel qualifié en cas d'absence maladie.

L'organisation s'est basée sur des données d'assureurs maladie pour arriver à cette conclusion. Selon ces données, les maladies psychologiques entraînant des absences dans les garderies ont augmenté de manière significative depuis 2021 et dépassent maintenant largement la moyenne de tous les professions. L'an dernier, l'absentéisme psychologique était la deuxième cause la plus fréquente d'absences maladie chez le personnel des garderies, derrière seulement les infections respiratoires en termes de jours perdus.

L'analyse a également révélé une tendance dans le taux de maladie, qui est le pourcentage de jours d'absence maladie par rapport à tous les jours de travail prévus. Dans le secteur des garderies, le taux de maladie en 2023 était d'environ huit pour cent, bien supérieur à la moyenne du secteur de six pour cent.

L'organisation, aux côtés du Forum professionnel, une coopération de personnel et d'experts des garderies, plaide pour une politique fiable en matière de remplaçants. Les gouvernements fédéral et étatiques doivent fixer des normes communes garantissant la disponibilité de personnel qualifié en cas d'absence. Pour ce faire, un personnel supplémentaire est nécessaire. Compte tenu des chiffres actuels d'absentéisme, environ 97 000 professionnels à temps plein doivent être embauchés dans tout le pays pour les absences maladie, ont-ils expliqué.

Dans l'est de l'Allemagne, où l'inscription en garderie diminue, il y a une occasion d'utiliser les professionnels pédagogiques libérés pour des rôles de remplaçants, a proposé l'organisation et le Forum professionnel. Dans ces régions, les États doivent établir des bases juridiques pour l'emploi continu.

Cependant, dans les régions qui luttent contre les pénuries de personnel, des tendances doivent être prises en compte qui comptent "des employés insuffisamment qualifiés sur le plan pédagogique" dans les effectifs, a mis en garde l'organisation et le Forum professionnel. Cela est particulièrement pertinent dans les États fédéraux de l'ouest, où cette tendance est à la hausse.

