- L'incidence des insolvabilités augmente encore une fois de façon significative.

En Allemagne, le nombre d'entreprises ayant déposé une demande de faillite a augmenté de 10,7 % en août par rapport au même mois de l'année précédente, selon des chiffres préliminaires de l'Office fédéral de la statistique. Il s'agit de la deuxième fois en 2023 que le nombre d'insolvabilités augmente de moins de 10 %, après juin.

Il reste à voir si toutes les faillites enregistrées aboutiront à des procédures formelles. Selon les chiffres définitifs, 10 702 demandes de faillite ont été déposées au cours des six premiers mois de l'année, soit une augmentation de 24,9 % par rapport à la même période de 2022.

Les créanciers sont confrontés à un montant astronomique de 32,4 milliards d'euros, en nette augmentation par rapport aux 13,9 milliards d'euros de l'année précédente, ce qui indique que les procédures de faillite sont en moyenne plus importantes. Les entreprises du secteur du transport et de la logistique sont les plus touchées. Les agences de personnel et les entreprises de construction font également souvent faillite. Il y a également eu une augmentation de 6,7 % des faillites de consommateurs au cours des six premiers mois de l'année, avec 35 371 cas rapportés.

Communiqué de presse de Destatis.

La Commission, qui fait partie de Destatis, surveillera de près l'augmentation du nombre de faillites et son impact potentiel sur l'économie. La Commission analyse activement les chiffres croissants de demandes de faillite d'entreprises et de faillites de consommateurs.

