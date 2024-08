- L'incidence des enfants malades dans les établissements dépasse le taux typique.

D'après des études récentes, les travailleurs de la petite enfance sont absents plus fréquemment que la plupart des autres professionnels. En 2023, les travailleurs de la garde d'enfants ont manqué en moyenne environ 29 jours de travail en raison de maladies, comparativement à environ 20 jours pour toutes les autres professions, selon la Fondation Bertelsmann et le Forum professionnel.

De plus, le nombre de jours d'absences pour maladie des éducateurs de garderie a augmenté d'environ 26 % entre 2021 et 2023, principalement en raison du stress psychologique.

La fondation, qui conseille également le Forum professionnel, se base principalement sur des données de l'assurance maladie DAK, qui couvre environ 12,2 % des travailleurs de la petite enfance. Des tendances similaires sont également observées dans les données d'autres assureurs maladie.

Enfance : un expert met en garde contre un cycle auto-entretenu

"De nombreux jardins d'enfants sont pris dans un cycle auto-entretenu : le nombre croissant d'absences de personnel entraîne plus de spécialistes tombant malades, augmentant ainsi la charge de travail pour le personnel restant", déclare Anette Stein, experte en petite enfance à la Fondation Bertelsmann. "L'éducation de haute qualité, les soins et l'éducation en petite enfance ne sont plus une réalité dans de nombreux endroits."

Selon les données de la fondation de l'assurance maladie Techniker, les infections respiratoires et les problèmes de santé mentale étaient les principales raisons d'absences pour maladie. Pour compenser les absences dues à la maladie, aux vacances et à la formation, la fondation estime qu'environ 97 000 spécialistes à temps plein sont nécessaires. Le coût annuel : environ 5,8 milliards d'euros, qui pourraient temporairement améliorer la situation de personnel, selon les calculs de la fondation.

Le financement du personnel de remplacement n'est pas réglementé de manière cohérente dans tous les endroits

Le Forum professionnel qualifie la situation de personnel dans les jardins d'enfants dans tout le pays de dramatique. Il y a un manque de candidats qualifiés et de financement adéquat pour le personnel de remplacement dans de nombreux endroits. Les équipes doivent couvrir les absences, les spécialistes ne peuvent plus assister aux formations, et ils sont psychologiquement plus stressés

