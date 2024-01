L'incertitude entourant le paysage de l'avortement aux États-Unis entraîne une augmentation des demandes de stockage de médicaments abortifs, selon une étude

Aid Access, un service de télésanté à but non lucratif, propose l'avortement médicamenteux par courrier. L'organisation propose la "fourniture anticipée" de ces médicaments, la mifépristone et le misoprostol, depuis plus de deux ans - et la demande a augmenté au cours de l'année et demie écoulée depuis la fuite de l'arrêt Dobbs de la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé l'arrêt Roe v. Wade.

Au cours des huit premiers mois où Aid Access a proposé la fourniture anticipée d'avortements médicamenteux - de septembre 2021 à avril 2022 - elle a reçu en moyenne 25 commandes par jour, selon une recherche publiée mardi dans la revue JAMA Internal Medicine. Mais au cours des deux mois qui ont suivi la divulgation de la décision Dobbs, de mai 2022 à fin juin 2022, les demandes quotidiennes ont presque décuplé pour atteindre environ 247 commandes par jour.

Les demandes ont ralenti pendant un certain temps après la publication officielle de la décision Dobbs, avec une moyenne de 89 commandes par jour de fin juin 2022 à début avril 2023. Mais la demande a de nouveau grimpé en flèche lorsque des décisions juridiques contradictoires ont créé une incertitude quant à l'approbation de la mifépristone, avec plus de 170 demandes par jour jusqu'à la fin du mois d'avril.

Dans l'ensemble, Aid Access a reçu plus de 48 000 demandes d'avortement médicamenteux à l'avance, selon la nouvelle étude. Environ trois quarts des personnes qui ont demandé l'interruption de grossesse par médicaments ont déclaré qu'elles voulaient "garantir leur santé et leur choix personnels" ou "se préparer à d'éventuelles restrictions en matière d'avortement".

"Les États qui envisagent d'interdire l'avortement à l'avenir ont enregistré les taux les plus élevés de demandes, et les demandeurs étaient motivés par le désir de préserver leur autonomie en matière de procréation", écrivent les chercheurs.

Par rapport aux personnes demandant un avortement médicamenteux pour mettre fin à une grossesse existante, les personnes demandant un avortement médicamenteux à l'avance étaient plus susceptibles d'être plus riches, de race blanche, d'avoir 30 ans ou plus et de ne pas avoir d'autres enfants. Ces différences reflètent probablement des obstacles structurels, ont écrit les chercheurs.

L'avortement médicamenteux est une méthode par laquelle une personne met fin à sa grossesse en prenant deux pilules - la mifépristone et le misoprostol - plutôt que de subir une intervention chirurgicale. Les médicaments peuvent être pris immédiatement après que la femme a appris qu'elle était enceinte et jusqu'à 10 semaines après le premier jour des dernières règles.

Plus de la moitié des avortements pratiqués aux États-Unis sont des avortements médicamenteux, et cette pratique est de plus en plus courante, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention).

L'avortement médicamenteux reste légal aux États-Unis, mais il a été contesté devant les tribunaux. La Cour suprême des États-Unis a annoncé le mois dernier qu'elle examinerait la possibilité de restreindre l'accès à la mifépristone, une décision qui pourrait remettre en cause l'approbation et la réglementation par la Food and Drug Administration de ce médicament considéré comme "sûr et efficace" depuis des décennies.

Un certain nombre d'États dirigés par des démocrates - dont New York, la Californie et le Massachusetts - ont déclaré qu'ils stockaient les pilules qui peuvent être utilisées pour un avortement médicamenteux.

"Les extrémistes anti-choix ont montré qu'ils ne s'arrêtaient pas à l'annulation de l'arrêt Roe et qu'ils s'efforçaient de démanteler entièrement le système de santé reproductive de notre pays, y compris l'avortement médicamenteux et la contraception", a déclaré le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, en avril dernier. "New York sera toujours un havre de sécurité pour les soins liés à l'avortement, et je prends des mesures pour protéger l'accès à l'avortement dans notre État et continuer à mener la nation dans la défense du droit à l'autonomie en matière de procréation.

Jen Christensen, de CNN, a contribué à ce reportage.

