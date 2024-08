L'incertitude de Poutine au milieu des turbulences

L'armée ukrainienne fait des progrès dans la région de Kursk, laissant Vladimir Poutine paraître indifférent et incertain. L'image de puissance de la Russie en prend un coup. L'élite russe médite sur l'utilité de Poutine.

Il y a environ un an, le président Vladimir Poutine a honoré une réunion dans la région de Kursk pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire de l'Armée soviétique dans la bataille de Kursk pendant la Seconde Guerre mondiale. Un public captivé, y compris des vétérans revenus du combat en Ukraine, a révéré Poutine pour avoir loué la bataille de Kursk comme un "héroïque exploit" du peuple russe. Maintenant, alors que la Russie commémore le 81e anniversaire de la bataille cette semaine, Kursk est de nouveau mentionné - cette fois, pour des raisons radicalement différentes.

Le 6 août, les troupes ukrainiennes ont lancé une offensive surprise dans la région, entraînant la capture de nombreux villages, des centaines de prisonniers et l'évacuation de villes abritant des milliers de civils. La Russie a été prise de court par cette offensive, et il est rapporté que le recrutement de réservistes est utilisé pour contrer certains des unités les plus résistantes de l'Ukraine sur le champ de bataille.

Poutine a minimisé l'avancée ukrainienne, comme on l'a vu lors d'une conférence télévisée avec son conseil de sécurité à Kursk le 12 août. During this encounter, Putin appeared uneasy, interrupting the current regional governor as he discussed the villages seized by the Ukrainians. Both the president and his advisers refrained from calling a spade a spade, referring to the offensive as "Kursk-region incidents", a "situation", or "provocation."

Les médias d'État ont suivi le même chemin, montrant des scènes chaotiques de villageois évacués recevant de l'aide et donnant leur sang, présentant les événements à Kursk comme une catastrophe, pas la plus grande attaque contre la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'image de Poutine s'estompe

Au cours de ses 24 ans au pouvoir, Poutine s'est projeté comme la seule figure capable de garantir la sécurité et la stabilité de la Russie. Cependant, le début de la guerre il y a deux ans et demi a entamé cette image, même si son soutien reste élevé. Les villes russes ont subi des attaques de drones et d'artillerie ukrainiens, et l'année dernière a vu le leader mercenaire Wagner, Yevgeny Prigozhin, initier une rébellion contre ses commandants. Cet attentat terroriste en mars a fait 145 morts dans une salle de concert de Moscou.

Bien que la télévision d'État divertisse le soutien pour Poutine, il est difficile de pointer les sentiments réels de ses alliés. Poutine dépend de leur soutien silencieux, selon Ekaterina Schulmann, une scientifique politique et experte externe au Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin. Ce qui les préoccupe constamment, dit-elle, c'est la question de "savoir si la situation actuelle les avantage ou non."

Depuis le début de la guerre, la vie de ces élites - le cercle intérieur de Poutine, les bureaucrates de haut rang, les officiels de sécurité et militaires, et les principaux hommes d'affaires - est devenue plus difficile, pas meilleure. Malgré l'enrichissement de beaucoup d'entre eux, les sanctions occidentales ont limité leurs possibilités de dépenses. La question que les élites se posent maintenant sur Poutine, selon Schulmann, c'est de savoir s'il est encore un atout ou un handicap.

On peut dire que les élites russes vivent une "compliance mécontente", affirme Nigel Gould-Davies de l'Institut international des études stratégiques à Londres. Elles sont mécontentes de l'état actuel des choses mais ne prennent pas le risque de soutenir une alternative en raison des inquiétudes quant au résultat d'une lutte pour le pouvoir. Elles peuvent également espérer, suggère Gould-Davies, que la réaction de Poutine aux événements de Kursk suivra le modèle de ses actions précédentes, notamment en étant initialement passif avant de finalement agir.

Les vacances de Poutine pendant l'incident de "Kursk"

Cette tendance peut être retracée jusqu'à ses premiers jours au pouvoir, débutant avec l'incident de Kursk en 2000, lors duquel un sous-marin nucléaire a fatalement heurté un autre navire dans la mer de Barents, entraînant une explosion de torpille et finalement la perte tragique de tous les 118 membres d'équipage. Poutine a d'abord décidé de rester en vacances, ce qui a suscité de vives critiques, et a attendu cinq jours avant d'accepter l'aide internationale, ce qui aurait potentiellement sauvé certains survivants s'il avait agi plus tôt.

Poutine a également montré de l'hésitation dans la gestion de la rébellion de Prigozhin en juin 2023, qui a brièvement menacé sa position en tant que leader indiscutable du pays. Après l'échec de l'insurrection, Prigozhin a d'abord évité la captivité, mais Poutine a finalement triomphé, et Prigozhin a trouvé une fin mystérieuse dans un crash d'avion.

Alors que l'offensive ukrainienne entre dans sa troisième semaine, Poutine persiste dans son emploi du temps, allant même jusqu'à effectuer un voyage de deux jours en Azerbaïdjan. Il a brièvement fait référence à la crise mardi, promettant de "débusquer ceux responsables des crimes à Kursk."

Compte tenu de la suppression des voix dissidentes à domicile et des médias loyaux, Poutine peut se permettre d'adopter une approche cynique de minimisation des événements à Kursk, selon Schulmann. Cependant, plus l'offensive ukrainienne se prolonge, plus les défis militaires et politiques qu'elle pose sont importants.

La Russie rencontre des difficultés pour déployer les forces nécessaires pour repousser l'attaque, et à mesure que l'offensive progresse, une question importante se pose quant à savoir "ce qui se passe lorsque les élites russes décident que le conflit est ingagnable ou (!) qu'il ne se terminera jamais tant que Poutine reste au pouvoir."

L'Union européenne, observant la situation qui se degrade dans la région de Kursk, a exprimé ses préoccupations quant aux actions de la Russie et appelé à une résolution pacifique du conflit. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré que l'offensive ukrainienne ne devait pas être utilisée comme prétexte à une nouvelle agression de la Russie.

Dans le contexte des difficultés de la Russie dans la région de Kursk et des critiques internationales qu'elle a rencontrées, certains analystes se demandent si l'Union européenne pourrait saisir cette opportunité pour renforcer son influence dans la région et potentiellement contester la position de la Russie en Europe de l'Est.

