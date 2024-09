- L'incendie sur le chantier génère une brume fumante au-dessus de Greifswald

Un incendie sur un chantier de construction près du cœur de la ville de Greifswald a entraîné un événement important. La ville a été recouverte d'un épais nuage de fumée pendant un certain temps. Il s'est avéré que les autorités de la ville étaient confrontées à un incendie qui ravageait de nombreux mètres carrés de matériaux de toiture sur un bâtiment en construction pour un nouveau complexe résidentiel à l'est du centre-ville, près de la rivière Ryck.

Un pompier épuisé a été transporté aux services d'urgence. Les pompiers effectuent des contrôles pour s'assurer que personne n'est piégé aux deuxième et troisième étages.

Alerte publique

Les résidents ont été instruits de garder leurs fenêtres et portes fermées et de couper leur ventilation et leur climatisation. La fumée s'est rapidement dissipée, selon la ville. Tout au long de l'après-midi, les pompiers ont réussi à mettre fin aux efforts de lutte contre l'incendie à l'aide d'une échelle pivotante.

Outre la poursuite des efforts de lutte contre l'incendie, une couche de mousse devait être étalée sur le feu pour en réduire l'intensité. La police a entamé des enquêtes. Des rapports d'explosion ont été signalés peu après le début de l'incendie.

L'incendie s'est propagé sur de nombreux mètres carrés de matériaux de toiture, causant des dommages importants. En raison de l'incendie, les services d'urgence de la ville ont été appelés pour transporter un pompier épuisé.

