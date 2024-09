- L'incendie d'une maison entraîne des blessures graves: des sauts individuels du balcon

Un individu a sauté d'un balcon et a subi de graves blessures lors d'un incendie domestique à Wilhelmstadt. Selon le communiqué des pompiers, l'incendie s'est déclaré aux heures les plus sombres dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel de six étages. Avant l'arrivée des pompiers, une personne avait déjà sauté du balcon, subissant des blessures critiques. Un hélicoptère médical a transporté la personne à un hôpital. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. La cause de l'incendie reste inconnue.

L'incident malheureux consistait en un incendie dans la maison, qui a commencé au rez-de-chaussée du bâtiment résidentiel. Despite les efforts pour l'éteindre, l'incendie s'est propagé à l'appartement de la victime, entraînant un incendie domestique.

