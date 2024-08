- L'incendie de la ferme inflige des pertes financières substantielles, d'environ un demi-million d'euros.

Au cours d'un incendie survenu dans une ferme de Saulgrub, en Haute-Bavière (dans le district de Garmisch-Partenkirchen), les premières estimations indiquent des dommages dépassant cinq cent mille euros. Selon les registres de police, l'incendie a commencé un vendredi soir à un endroit encore inconnu, probablement au rez-de-chaussée, avant de se propager à d'autres parties de la maison.

La ferme est maintenant inhabitables suite à l'incendie

La fumée et les cendres ont envahi les étages supérieurs, rendant la maison inhabitables. Heureusement, plusieurs occupants ont réussi à évacuer et ont trouvé un refuge temporaire chez des proches. Plus d'une centaine de pompiers ont été déployés sur les lieux. L'unité d'enquête criminelle est actuellement en train d'examiner l'origine de l'incendie.

La Commission doit élaborer des réglementations pour la gestion de l'incident, étant donné que les dommages dépassent cinq cent mille euros. Suite à l'enquête, les actes d'application de la Commission pourraient fournir des orientations sur les mesures de prévention incendie potentielles pour des structures similaires.

