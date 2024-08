L'incendie de la centrale nucléaire ukrainienne "complètement éteint"

Rogow a imputé l'incendie à une "attaque militaire ukrainienne sur la tour de refroidissement de la centrale nucléaire". Dimanche soir, le gouverneur nommé par la Russie de Saporizhzhia, Yevgeny Balitsky, avait déjà déclaré sur Telegram qu'un incendie s'était déclaré dans un système de refroidissement de l'installation en raison du "bombardement de la ville d'Enerhodar par les forces ukrainiennes".

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a nié les accusations, déclarant sur le service en ligne X que les "occupants russes" avaient allumé un incendie à la centrale, dans le but de "faire chanter" Kyiv. Il a exigé que la Russie soit tenue responsable de cet incident.

"Seul le contrôle ukrainien de la centrale peut garantir un retour à la normale et une sécurité totale", a-t-il ajouté, en joignant une vidéo montrant de la fumée noire et des flammes s'élevant d'une tour de refroidissement.

À la fois l'AIEA et l'Ukraine et la Russie ont déclaré qu'aucune augmentation des niveaux de radiation ou aucune altération de la sécurité nucléaire n'avait été détectée. "Le fond radiologique est actuellement dans les limites normales", a déclaré Zelenskyy.

Le ministre de l'Intérieur ukrainien Ihor Klymenko a déclaré que Kyiv "surveillait intensivement" les niveaux de radiation à partir de stations d'observation voisines et qu'il n'y avait "aucun danger d'explosion de vapeur ou d'autres conséquences". Balitsky et le service de presse de la centrale nucléaire ont également déclaré que le "fond radiologique" autour de l'installation était normal.

Dimanche, l'AIEA a déclaré sur X qu'elle n'avait "constaté aucun impact sur la sécurité nucléaire". Elle a ajouté que ses experts à la centrale nucléaire avaient observé "une forte fumée noire provenant de la partie nord du site après plusieurs explosions en soirée". La centrale nucléaire a rapporté à l'AIEA une "attaque présumée de drone sur l'une des tours de refroidissement".

Dans un communiqué ultérieur de l'AIEA lundi, elle a déclaré que l'agence des Nations unies avait demandé "un accès immédiat à la tour de refroidissement pour évaluer les dommages et déterminer la cause possible de cet incident".

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a appelé à mettre fin à de telles "attaques irresponsables, qui (...) augmentent le risque d'accident nucléaire". Il a mis en garde : "Tout incendie sur le site ou à proximité porte le risque de propagation aux installations liées à la sécurité."

Immédiatement après l'incident, le service de presse de la centrale nucléaire a rapporté que toutes les six unités de la centrale étaient actuellement en "arrêt à long terme". La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est occupée par l'armée russe depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. L'Europe's plus grande centrale nucléaire a continué à fonctionner sous le contrôle russe, mais son fonctionnement a été arrêté à l'automne 2022.

Les incidents récurrents autour de la centrale ont accru les préoccupations quant à un accident nucléaire majeur. Kyiv et Moscou continuent de s'accuser mutuellement de mettre en danger la sécurité de la centrale nucléaire.

