- L'incendie de la centrale nucléaire de Sapporo est apparemment éteint.

À la centrale nucléaire russe occupée de Zaporizhzhia, à Enerhodar, dans le sud de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré dans le système de refroidissement en soirée, selon les rapports russes. L'incendie a été entièrement maîtrisé plus tard dans la nuit, selon un officiel nommé par la Russie sur Telegram.

Le gouverneur russe nommé de la région, Eugène Balitsky, a déclaré plus tôt qu'il y avait eu une attaque ukrainienne dans la région autour de la centrale, mais qu'il n'y avait pas de danger car tous les blocs de la centrale étaient arrêtés et les niveaux de radiation étaient normaux. Le matin, Balitsky a rapporté que les mesures de sécurité avaient été renforcées dans tous les sites stratégiques de la région sur ordre du président russe Vladimir Poutine.

Du côté russe, il a été rapporté qu'un drone de combat ukrainien avait causé des dommages significatifs à l'infrastructure de la centrale. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment dans un premier temps.

Zelensky : les niveaux de radiation sont normaux après l'incendie à la centrale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir mis le feu à la centrale. Bien que les niveaux de radiation soient normaux, Zelensky a écrit sur la plateforme X, "Mais tant que les terroristes russes contrôlent la centrale nucléaire, la situation ne peut être normale". Il a appelé à une réaction immédiate de la communauté internationale et de l'AIEA.

La Russie a pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe peu après le début de son invasion et l'occupe depuis. Les deux côtés s'accusent mutuellement d'attaques contre la centrale ou de sabotage. La Russie s'est plainte à plusieurs reprises des attaques de drones ukrainiens. En raison de préoccupations pour la sécurité, les réacteurs ont été arrêtés en 2022, mais ils doivent toujours être refroidis. Des observateurs de l'AIEA sont stationnés sur place.

Les Ukrainiens progressent davantage dans la région de Kursk

Les troupes régulières ukrainiennes ont poursuivi leur avancée sur le territoire russe dans la région de Kursk. Ni le côté russe ni le côté ukrainien n'ont fourni de détails précis sur l'avancée, mais des blogueurs militaires russes ont rapporté que les Ukrainiens progressaient davantage sur le territoire russe et qu'il y avait de lourdes combats pour de nombreux villages. Les groupes de combat mobiles ukrainiens, qui ont exploité à plusieurs reprises les brèches du front pour des attaques rapides, ont causé de grands problèmes aux unités russes et leur ont infligé de lourdes pertes.

Le gouverneur par intérim de la région de Kursk, Alexei Smirnov, a rapporté sur la plateforme Telegram que plus de moyens et de renforts étaient en route. "Entre-temps, les forces armées font tout pour protéger la population civile". Le état-major général à Kyiv a fourni peu de détails sur la situation de combat effective dans la région de Kursk. Dans le rapport de situation, il a été indiqué que l'artillerie longue portée et les avions de combat russes ciblaient la zone autour de Sumy. Cette zone est considérée comme une zone de déploiement et d'approvisionnement pour les unités ukrainiennes dans la région de Kursk.

La Russie continue ses attaques dans l'est de l'Ukraine

Hormis les combats autour de l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk, les troupes russes ont poursuivi leurs attaques dans l'est de l'Ukraine. Les principales zones de combat étaient autour de Torez et de Pokrovsk, selon le état-major général ukrainien à Kyiv.

Des combats intenses ont été signalés près de Pokrovsk à la lisière de Donbass. Les unités russes ont tenté 26 fois depuis le matin de percer les lignes de défense ukrainiennes, toutes ont été repoussées. Il n'a pas été possible de confirmer indépendamment ces rapports. À Torez, les troupes russes ont de nouveau tenté de progresser vers le village de New York, mais ces attaques ont également été repoussées. De plus, Torez a été cible d'attaques aériennes russes.

Zelenskyy : les sites de lancement russes bien enregistrés

L'Ukraine dispose d'un aperçu précis des lieux en Russie d'où sont tirés des roquettes, de l'artillerie ou des drones de combat contre les villes ukrainiennes. "Nous enregistrons tous les lieux d'où l'armée russe frappe", a déclaré le président Zelenskyy dans son discours vidéo du soir. Cela s'applique aux régions de Voronezh, de Kursk et de Belgorod, ainsi qu'à d'autres régions de Russie.

Depuis le début de l'été, près de 2000 attaques contre la région ukrainienne de Sumy ont été lancées depuis la région de Kursk - artillerie, mortiers, drones. "Nous enregistrons chaque impact de roquette, et chacune de ces attaques mérite une réponse appropriée". Zelenskyy a annoncé une riposte rapide à ces attaques. "Nous riposterons par des frappes de longue portée sur les sites de lancement de roquettes russes et la destruction correspondante de la logistique militaire russe", a-t-il déclaré. Cependant, il devra de nouveau parler avec les partenaires de l'Ukraine pour obtenir leur autorisation d'utiliser les armes lourdes qu'ils ont fournies pour des attaques sur des cibles sur le territoire russe. "Tout comme la défense aérienne protège des vies, lever les restrictions sur les frappes de longue portée sauvera des milliers de vies".

