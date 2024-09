L'incendie de Brocken, Harz a été officiellement mis fin à la suite des efforts intensifs de lutte contre les incendies.

L'opération pour éteindre l'incendie de Brocken dans le Harz s'est achevée suite à un important incendie de forêt. "Le feu est éteint", a déclaré la ville de Wernigerode dans l'après-midi. L'incendie a commencé à Königsberg, un sommet satellite de Brocken, vendredi. Les forces engagées sont maintenant en train d'être retirées, et le démontage de l'équipement aura lieu dans les prochains jours.

Le front de l'incendie a atteint un chiffre impressionnant de 1 000 mètres dans le territoire accidenté à son apogée. Une variété d'avions et d'hélicoptères, y compris ceux des armées et des forces de police, ont été appelés. Ce n'est que dimanche soir qu'un changement de temps et des averses ont apporté un peu de répit. Ces derniers jours, de nouveaux points chauds ont continué d'apparaître. Maintenant, selon la ville de Wernigerode, l'équipe d'enquête chargée de déterminer l'origine de l'incendie a commencé son travail.

L'équipe d'enquête examine les causes de l'incendie, qui a atteint d'autres parties de Brocken avec une épaisseur de végétation carbonisée en raison de son intensité. Après les efforts pour lutter contre l'incendie, les forces retirées devront démonter l'équipement de différentes tailles et de différents types.

