- L'incendie criminel dans une usine de revêtement conduit à des explosions mineures

Un incendie s'est déclaré dans l'usine de production d'une entreprise de peinture à Kleinostheim (dans l'arrondissement d'Aschaffenburg) pendant la nuit. Les premières estimations des dommages indiquent des pertes à plusieurs millions d'euros, selon un porte-parole de la police. Il semble que l'atelier de machinerie contenait des substances inflammables, ce qui a entraîné de nombreuses explosions. Les pompiers ont eu des difficultés à maîtriser les flammes et ont travaillé pendant plusieurs heures. La zone a été lourdement sécurisée.

Selon le porte-parole de la police, il y avait quatre personnes sur les lieux qui ont toutes évacué en toute sécurité. Aucune information sur les blessures n'a été communiquée pour le moment. Environ 150 secouristes étaient sur place. Les premiers rapports indiquent qu'une panne de machine a déclenché l'incendie. L'enquête se poursuit.

La direction de l'usine a annoncé qu'elle suspendrait temporairement ses activités jusqu'à ce qu'une inspection et une réparation approfondies du site endommagé soient terminées. De plus, le maire local s'est dit préoccupé par l'impact environnemental de l'incident et a ordonné une évaluation immédiate de la qualité de l'air et de l'eau dans la zone environnante.

Lire aussi: