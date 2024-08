- L'incendie continue près d'Athènes, les villages sont évacués.

La brigade des pompiers grecs n'a pas réussi à arrêter l'immense incendie qui fait rage depuis dimanche après-midi sur les outskirts nord d'Athènes. Les habitants de douze villages ont été appelés via SMS à quitter leurs maisons dans la région de Marathon et Pentéli, a annoncé un porte-parole de la brigade des pompiers à la radio grecque. "À l'aube, nous déployerons 29 avions et hélicoptères pour lutter contre l'incendie", a-t-il déclaré. Pentéli se trouve à environ 15 kilomètres, et Marathon à environ 30 kilomètres au nord de la capitale grecque. Selon les médias grecs, de nombreuses personnes ont été transportées à l'hôpital pour des problèmes respiratoires, et deux hôpitaux ont dû être évacués, comme l'a annoncé le gouvernement.

Nuages de fumée épais sur Athènes

En raison de la forte formation de fumée, un épais nuage gris-brun s'est étendu sur Athènes pendant des heures. La fumée s'est étendue sur plus de 100 kilomètres et a atteint la péninsule du Péloponnèse, comme l'ont rapporté les habitants et comme on peut le voir sur les images satellites.

Dans la région d'Athènes et dans de grandes parties de la Grèce centrale, le niveau de danger d'incendie est actuellement au plus haut, selon la protection civile. La situation restera extrêmement dangereuse dans les jours à venir, a annoncé la protection civile. Il n'a pas plu correctement dans la plupart des régions de la Grèce depuis des mois.

Le Premier ministre Mitsotakis interrompt ses vacances

Pour les personnes fuyant les flammes, le gouvernement a ouvert les installations du stade olympique du nord d'Athènes et d'autres halls sportifs, ainsi que des chambres d'hôtel, comme l'a annoncé l'association des hôteliers. Les installations touristiques ne sont actuellement pas menacées, ont rapporté les reporters sur place. De nombreux habitants sont restés dans leurs maisons et ont combattu les flammes avec des tuyaux d'arrosage.

En raison du développement dramatique, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a interrompu ses vacances et est revenu à Athènes, a annoncé un porte-parole du gouvernement. De nombreuses unités de la brigade des pompiers du sud et de l'ouest de la Grèce sont arrivées à Athènes pendant la nuit, selon les rapports des médias.

Sécheresse et vents peuvent causer de grands incendies

Les météorologues et la protection civile ont averti à plusieurs reprises ces derniers jours : en raison de la sécheresse extrême et des vents forts qui soufflent actuellement autour de la mer Égée, n'importe quel petit incendie peut se propager en quelques minutes en un grand incendie.

