- L'importance d'une gestion efficace des établissements médicaux

Organismes d'Assurance Maladie et Groupes Plaident pour une Rénovation des Services Hospitaliers en Rhénanie-Palatinat

Les organismes d'assurance maladie obligatoire et les associations plaident en faveur d'améliorations substantielles des services hospitaliers en Rhénanie-Palatinat pour améliorer les soins aux patients et créer des cadres plus fonctionnels. Ils préconisent la fusion des petits établissements et la concentration des services dans des sites sélectionnés. Les représentants des compagnies d'assurance maladie AOK et IKK Südwest, ainsi que l'Association des fonds d'assurance maladie alternatifs (vdek), ont exprimé ces points de vue à Mayence. L'établissement de plus de clinics externes aiderait à soulager les hôpitaux, leur permettant de se concentrer sur les maladies graves.

Soins Internés Excessifs

Les organismes d'assurance maladie obligatoire et les associations fondent leurs demandes sur une étude réalisée par l'Institut pour l'Economie de la Santé GmbH, qui indique que le nombre d'hôpitaux enregistrant des pertes en Rhénanie-Palatinat est supérieur à la moyenne nationale. Bien que le nombre de médecins généralistes dans la région soit important, le ratio de spécialistes est inférieur à la moyenne nationale. De plus, il y a un grand nombre de patients en soins internés avec un faible niveau de gravité. L'étude a été publiée en juin.

"Il est temps d'agir"

Avant d'instaurer des changements en Rhénanie-Palatinat, la mise en œuvre de la réforme hospitalière est essentielle. Cependant, "il est temps d'agir", a souligné le membre du conseil d'administration d'IKK Südwest, Daniel Schilling. La présidente du conseil d'administration d'AOK, Martina Niemeyer, a garanti que les services médicurgicaux d'urgence dans les zones rurales ne seraient pas perturbés. Le directeur de l'office d'État de vdek, Martin Schneider, a suggéré que les signes du gouvernement de l'État indiquaient un accord avec l'analyse présentée dans l'étude. Cependant, l'État devrait Significativement améliorer son financement des hôpitaux en principe.

Considérer les Changements au-Delà des Frontières

Le directeur de l'Institut pour l'Economie de la Santé GmbH, Boris Augurzky, a plaidé en faveur de la prise en compte de plans pour modifier les services hospitaliers au-delà des frontières régionales. Depuis que la Rhénanie-Palatinat partage quatre frontières avec les États voisins, il serait avantageux d'examiner les structures en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hesse, Bade-Wurtemberg et Sarre également.

Réforme Hospitalière par le Ministre Fédéral de la Santé Lauterbach

La réforme hospitalière a déjà été introduite au Parlement allemand. Les initiatives législatives du ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) visent à soulager la pression financière et à établir des normes de qualité uniformes. Le financement des cliniques par les assureurs maladie sera basé sur des groupes de performances plus précisément définis qui fixent également des exigences minimums.

Le ministre fédéral de la Santé Lauterbach a justifié ses plans, entre autres raisons, en déclarant que plus de spécialisation et moins de bureaucratie sont nécessaires pour améliorer les soins. Sans la réforme, il est estimé qu'environ 25% des cliniques pourraient faire faillite d'ici 2030.

