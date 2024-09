Droits de douane ou taxes d'importation prélevés sur des marchandises entrant dans un pays particulier. - L'importance du différend sur les tarifs des métaux au Bade-Wurtemberg

Négociations salariales dans le secteur métallurgique et électrique de Bade-Wurtemberg débutent cette semaine. La première ronde commence mercredi à 14h à Kornwestheim, dans la région de Ludwigsburg. La discussion salariale pourrait être difficile car les représentants des employeurs et des travailleurs avaient des exigences significatives avant la négociation.

Voici un aperçu des principales négociations salariales ayant lieu cette année en Bade-Wurtemberg.

Pourquoi ces négociations salariales sont-elles importantes pour les individus du sud-ouest ?

C'est crucial car l'industrie métallurgique et électrique est le pilier du secteur industriel du Bade-Wurtemberg. Environ un million de personnes travaillent dans ce domaine, y compris les fabricants d'automobiles et leurs sous-traitants, ainsi que l'ingénierie mécanique.

Qu'est-ce que IG Metall revendique ?

La principale demande est une augmentation de salaire. Le syndicat demande une augmentation de 7% pour les employés. Les stagiaires et les étudiants en double formation méritent également une attention particulière, avec une augmentation de 170 euros par mois. Le contrat devrait couvrir 12 mois.

Quelles étaient les demandes dans d'autres secteurs la dernière fois ?

Il est important de faire preuve de prudence lors de la comparaison des demandes, car de nombreux facteurs autres que les augmentations de salaire peuvent influencer les négociations, et les détails peuvent différer.

Par exemple, le syndicat des chemins de fer et des transports EVG a récemment demandé une augmentation de salaire de 7,6% lors des négociations salariales avec les entreprises ferroviaires privées en Allemagne.

Dans l'industrie chimique, un accord a été trouvé en juin pour une augmentation générale de salaire de 6,85%.

Comment les employeurs réagissent-ils aux demandes du syndicat ?

Le négociateur Harald Marquardt a décrit la demande comme "trop excessive et déraisonnable compte tenu de la situation globale". De nombreuses entreprises sont à peine rentables ou subissent même des pertes. "Pour eux, toute charge financière supplémentaire est déjà trop importante", a déclaré Marquardt.

Pourquoi cette ronde de négociations pourrait-elle être particulièrement difficile ?

Because the industry is struggling. "The economic situation in our industry is poor," said employer representative Marquardt. There's no indication of recovery.

Car manufacturers like Mercedes-Benz or Porsche have recently experienced decreased sales, profits are under strain, and expenses are a growing concern. Suppliers have mostly been making headlines due to job cuts. Moreover, mechanical engineering in the southwest has yet to meet last year's order figures.

When could a settlement be reached, and what part does Baden-Württemberg play in this?

It's challenging to predict. An agreement after the initial round of negotiations is not likely. In the previous wage round in the fall of 2022, the negotiations went on for about two months longer.

IG Metall's Baden-Württemberg district typically carries significant influence in wage negotiations. Nationwide, regional negotiations occur first, followed by the establishment of a pilot district, whose agreement is then adopted with minor modifications by the other districts. This pattern has often emerged in Baden-Württemberg, as it did during the previous wage round.

Could work stoppages pose a threat to the affected companies?

Yes, if they fail to reach an agreement by the end of October. At that point, the so-called peaceful period concludes, and work stoppages may arise and become likely.

Given the crucial role of the metal and electrical industry in Baden-Württemberg, electrical engineering graduates and professionals should closely follow these wage negotiations. The outcome could significantly impact their salaries and working conditions.

Moreover, electrical engineering students and trainees in this region might also benefit from any salary adjustments, as IG Metall has included them in their demands for higher wages.

