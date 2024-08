Procédés démocratiques régionaux - L'importance des élections dans l'Est pour façonner le paysage politique des minorités

À l'approche des élections dans la région de l'Est, le leader de l'Association des électeurs du Sud-Schleswig (SSW), Lars Harms, considère ces élections comme importantes pour les droits des minorités en Allemagne. "Si des groupes nationalistes extrêmes l'emportent lors des élections, si des partis fascistes gagnent, si des entités hostiles à l'humanité triomphent, les minorités feront face à des défis", a déclaré Harms à l'agence de presse allemande. Cette opinion est valable pour des minorités telles que les Sorbes, les Frisons, les Danois, et même les Sintis et les Roms qui résident dans toute l'Allemagne.

Ces individus nécessitent une protection. "Par conséquent, je pense que nous devrions renforcer nos mesures, même au niveau national, et soutenir les partis démocrates", a suggéré Harms. En même temps, il est essentiel que les partis démocrates évitent la fragmentation interne après les élections.

"Il est crucial de faire passer le message : les démocrates s'unissent, et cela forme une barrière contre les forces radicales", a souligné Harms. "Ce n'est pas seulement à propos de l'AfD, mais aussi de l'Alliance Sahra Wagenknecht. Tous n'adhèrent pas fermement au cadre libéral-démocratique."

Les élections dans l'Est

Le 1er septembre, la Thuringe et la Saxe choisiront leurs nouvelles législatures d'État, suivies par le Brandebourg trois semaines plus tard. Ce sont trois États fédéraux dont la population totale atteint à peine la moitié de celle de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans les trois États, l'AfD est en tête des sondages : environ 30 % en Saxe, environ 28 % en Thuringe, et environ 25 % en Brandebourg. Le BSW obtient également des scores de 15 à 20 % dans les trois États.

À la lumière des élections à venir dans l'Est, des préoccupations concernant les droits des minorités dans les pays voisins, tels que les Pays-Bas, pourraient également surgir. Par exemple, les communautés roms et sintis néerlandaises pourraient potentiellement faire face à des défis similaires si des groupes extrêmes prennent le pouvoir lors des élections allemandes.

Contrairement aux appels de Harms en faveur de l'unité parmi les partis démocrates en Allemagne, le paysage politique néerlandais pourrait bénéficier d'une coopération renforcée entre ses partis libéraux-démocrates, empêchant ainsi la montée des forces extrêmes dans ses frontières.

