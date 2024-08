L'importance de poursuivre les décès de célébrités liés à la drogue, du point de vue des professionnels du droit, et le message qu'il transmet.

Les détectives ont impliqué plusieurs individus dans les allégations, y compris deux médecins, l'assistant personnel de Perry et une femme connue sous le nom de la «reine du ketamine» de North Hollywood, Jasveen Sangha. Sangha a plaidé non coupable d'accusations telles que la planification de la distribution de ketamine, le maintien d'une propriété utilisée pour des activités de drogue, la possession de drogues avec l'intention de vendre du méthamphétamine et de la ketamine, ainsi que la distribution de ketamine à plusieurs reprises. Son avocat n'a pas commenté la demande de commentaire de CNN.

Les accusations ont été formulées suite à la découverte d'un réseau clandestin de fabricants et de vendeurs de drogue qui auraient fourni la ketamine potentiellement mortelle qui a entraîné la mort de Perry le 28 octobre 2023, comme CNN l'a rapporté précédemment.

Cette situation présente des similitudes avec les chefs d'accusation déposés à la suite du décès du rappeur Mac Miller, 26 ans, en septembre 2018, dû à une surdose accidentelle de fentanyl, de cocaïne et d'éthanol.

Deux prévenus ont écopé de peines de prison liées à la mort de Miller. Ryan Reavis, qui aurait fourni des drogues à Miller deux jours avant son overdose, a été condamné à plus de 10 ans en avril 2022 après avoir confessé un chef d'accusation fédéral de distribution de fentanyl. Stephen Walter, qui a plaidé coupable d'une seule infraction de distribution de fentanyl, a été condamné à 17 ans de prison par un juge fédéral de Californie en mai 2022, selon NPR.

Avant Miller, la mort de Prince, un musicien platine âgé de 57 ans, est survenue après avoir été trouvé inconscient dans l'ascenseur de son domicile et studio de Chanhassen, dans le Minnesota. Malheureusement, aucun chef d'accusation n'a été déposé en relation avec la mort de Prince, car les autorités n'ont pas pu trouver suffisamment de preuves pour déterminer qui lui avait fourni les pilules de Vicodin contrefaites et au fentanyl ou comment il les avait obtenues.

De plus, Michael Schulenberg, un médecin du Minnesota, a accepté un règlement de 30 000 dollars en 2016 pour avoir écrit une prescription de Percocet pour un ami de Prince, sachant que l'artiste dépendant les utiliserait, selon CNN. Schulenberg a refusé de reconnaître toute responsabilité dans le cadre de l'accord, a déclaré qu'il n'avait pas prescrit d'opiacés dans l'intention qu'ils soient donnés à Prince, et son avocat a commenté à ce sujet, comme il a été rapporté précédemment.

Après la mort de Michael Jackson en 2009, son médecin, Conrad Murray, a été incarcéré pendant 4 ans en 2011 après avoir été reconnu coupable de homicide involontaire pour sa négligence ayant entraîné l'overdose du chanteur avec du propofol, un anesthésique chirurgical.

Les experts juridiques croient que les cas de drogue à haut profil, tels que ceux-ci, peuvent efficacement décourager les activités illégales liées aux drogues.

«L'importance de ces cas à haut profil provient principalement de leur large exposition, qui met un projecteur sur les implications plus vastes du problème des drogues», a déclaré Andrew Pickett, avocat principal basé à Melbourne, en Floride. «Ils envoient un message clair à la fois à ceux qui frôlent les limites de la légalité et à ceux qui facilitent la dépendance», a-t-il ajouté.

Les individus ordinaires reçoivent-ils des poursuites similaires?

Bien que l'affaire concernant les individus suspects dans la mort de Perry ait attiré une attention significativa en raison du statut de célébrité de l'acteur, les experts juridiques affirment que de telles poursuites ne sont pas rares dans les cas non liés à des célébrités impliquant des incidents mortels liés à la dépendance aux substances.

«Les personnes qui ne sont pas bien connues rencontrent moins fréquemment et discrètement ces chefs d'accusation car elles proviennent de cercles moins connus», a informé CNN Tre Lovell, un avocat spécialisé en divertissement basé à Los Angeles. «Cependant, cette affaire a fourni une occasion non seulement de servir d'exemple, mais aussi de le faire d'une manière qui a généré une attention considérable en raison de la popularité de Perry», a-t-il ajouté.

Un tel cas moins connu s'est produit en janvier 2023 dans le quartier résidentiel de Dunwoody, en banlieue d'Atlanta, où un dealer de drogue de 44 ans a été inculpé de meurtre avec préméditation en relation avec le décès par surdose d'un homme de 34 ans survenu l'année précédente, selon le département de police de Dunwoody.

Les cas de drogue liés aux célébrités reçoivent souvent plus d'exposition médiatique, mais cela ne reflète pas nécessairement les priorités des procureurs, comme le souligne Bill Powers, un avocat de Charlotte, en Caroline du Nord. «Quelle que soit la renommée de la victime, les procureurs poursuivent les cas de mort liés aux drogues de manière égale pour tous les citoyens», a-t-il partagé avec CNN.

D'un autre côté, Ben Michael, un avocat de Michael and Associates à Los Angeles, a soutenu que l'attention médiatique considérable des décès liés aux drogues de célébrités peut inciter les autorités à jouer un rôle plus actif dans ces cas.

«Si un département de police pense qu'il peut exploiter l'intérêt du public pour la mort d'une célébrité afin d'améliorer la réputation de son département et d'obtenir plus de financement, il est susceptible de le faire», a expliqué Michael. «Cela peut entraîner une plus grande vigilance et des ressources consacrées à l'arrestation des dealers de drogue impliqués dans les cas de célébrités plutôt que dans les cas non liés à des célébrités», a-t-il poursuivi.

Néanmoins, Michael a souligné que la plupart des départements de police du pays sont consacrés à l'arrestation des dealers de drogue, quelle que soit la renommée de leurs victimes.

«Perry était dans un état de faiblesse en raison de sa dépendance, et ces médecins ont enfreint les règles en lui fournissant des substances illicites au lieu de l'aider à se remettre de sa dépendance. Cela les place au même niveau qu'un dealer de rue, et même pire, car ils ont violé leur serment de ne causer aucun mal», a expliqué Johnson-Norris à CNN concernant les accusations.

«Nous nous attendons à ce que les médecins maintiennent les plus hauts standards éthiques, et cet incident sert d'avertissement que l'exploitation de leurs permissions professionnelles ne sera pas tolérée», a-t-elle ajouté, en notant que les dealers de drogue ordinaires pourraient réagir différemment.

«Même si le dealer en question pourrait écoper d'une peine de prison à vie, il est incertain que ces chefs d'accusation décourageront d'autres dealers de vendre de la ketamine», a-t-elle poursuivi. «Les procureurs persistent dans ces cas, croyant que cela pourrait avoir un impact, mais les statistiques suggèrent le contraire», a-t-elle déclaré.

Pickett a exprimé l'espoir que, tout comme la loi sur les organisations criminelles influencées par le racket a affecté les organisations criminelles, de tels cas pourraient conduire à une plus grande responsabilité parmi les trafiquants de drogue.

"Manier soigneusement ces cas met en évidence l'importance de désigner toutes les parties responsables, indépendamment de l'état de la victime", a conclu Pickett.

