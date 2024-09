- L'importance de la nouvelle année scolaire est cruciale au Bade-Wurtemberg.

Sac à dos du coin, boîtes à lunch du placard : Les étudiants de la région Sud-Ouest se préparent à reprendre le chemin de l'école lundi, après une pause estivale de six semaines. La nouvelle année scolaire apporte ses défis habituels, mais aussi quelques nouveautés. Voici un aperçu des principaux événements et faits :

Penurie d'enseignants

La pénurie d'enseignants est un problème persistant. Au début de l'année scolaire dernière, il y avait 565 postes vacants, soit 191 de moins que l'année précédente. La ministre de l'Éducation, Theresa Schopper (Verts), discutera de l'avancement du processus de recrutement lors d'une conférence de presse jeudi.

Cela préoccupe également les parents. "Les pénuries d'enseignants ont toujours des répercussions sur tous les aspects. Elles impactent les connaissances transmises et donc les résultats aux examens finaux. Elles créent un problème de surveillance dans les écoles élémentaires. Elles ont un impact sur la taille des classes", a déclaré Sebastian Koelsch, président du conseil des parents d'élèves de l'État.

Nouveaux venus

Les nouveaux venus sont également appelés à aider à combler la pénurie d'enseignants. Pour la première fois cette année, des nouveaux venus sans diplôme d'enseignement commenceront à enseigner dans tous les types d'écoles. Selon le ministère de l'Éducation, environ 400 enseignants rejoindront via le programme d'entrée directe.

Ces nouveaux venus viennent de divers professions et commenceront à enseigner immédiatement. Ils recevront également une formation pédagogique de deux ans et devront passer le même examen que les enseignants réguliers. S'ils se débrouillent bien pendant leur première année, ils peuvent être embauchés de manière permanente par le ministère.

Choix de l'école primaire

Les parents d'élèves de quatrième année sont également touchés par les changements. Pour la première fois, la réglementation pour les recommandations d'école primaire sera mise en œuvre cette année scolaire, plutôt que de se fier uniquement à la préférence des parents. Un modèle composé de trois composantes – recommandation de l'enseignant, test de compétence et souhait des parents – sera utilisé à la place. Si deux des trois composantes concordent, cette décision prévaudra. Si les parents veulent toujours que leur enfant fréquente une école secondaire, ils devront passer un test supplémentaire. Cependant, cette recommandation ne s'applique qu'aux écoles secondaires.

Éducation à la démocratie

Le Syndicat de l'éducation et de la science (GEW) estime qu'il faut accorder plus d'importance à l'éducation à la démocratie dans les écoles. "L'éducation à la démocratie doit vraiment être considérée comme une priorité absolue", a déclaré la dirigeante du syndicat Monika Stein. Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe ont démontré que la démocratie est menacée. "J'espère et je crois que le week-end a maintenant éveillé les derniers et mis en évidence la nécessité d'investir davantage dans l'éducation à la démocratie", a ajouté Stein. Elle a également exhorté le ministère de l'Éducation à fournir de meilleures informations aux enseignants concernant la plateforme de médias sociaux TikTok. Le syndicat a déjà suggéré au ministère de l'Éducation d'offrir aux enseignants une courte évaluation des développements de la plateforme. Il y a de nombreux défis qui peuvent être préjudiciables à la santé sur la plateforme, ainsi qu'une abondance de fausses informations. Les enseignants ne peuvent pas se permettre de traiter ces aspects en plus de leurs tâches quotidiennes.

Du point de vue des étudiants, l'enseignement dans le pays nécessite une modernisation. "Nous recevons un enseignement dépassé avec des techniques d'enseignement obsolètes et un contenu dépassé à l'école", a critiqué le conseil étudiant de l'État dans une lettre à la ministre de l'Éducation Schopper et aux autres parties prenantes de la politique éducative.

Le président du conseil étudiant de l'État, Joshua Meisel, a utilisé les cours d'allemand comme exemple d'enseignement dépassé. "Analyser des poèmes est quelque chose que beaucoup d'étudiants trouvent ennuyeux", a-t-il dit. Cela n'est pas pertinent pour leur vie quotidienne et devrait être moins mis en avant. "Plutôt, le contenu qui est plus urgent devrait être couvert", a suggéré Meisel. Du point de vue du représentant des étudiants, une plus grande emphasis sur l'écriture argumentative serait bénéfique - également pour mieux distinguer les fausses nouvelles et le populisme.

Augmentation des abandons scolaires

Les enseignants du sud-ouest rapportent un nombre croissant d'élèves qui ne se présentent pas en classe. "Nous recevons des rapports de tout le pays concernant des élèves qui ont abandonné. De nombreux jeunes qui sont tenus de fréquenter une école professionnelle après avoir terminé ou quitté une école générale ne sont même pas présents à l'école professionnelle", a déclaré Michaela Keinath, vice-présidente de l'Association des enseignants d'écoles professionnelles (BLV).

Au cours de l'année scolaire, un nombre croissant de jeunes gens

