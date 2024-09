L'implication de l'armée britannique dans l'éducation du personnel militaire ukrainien.

Au Royaume-Uni, environ 42 000 militaires ukrainiens ont reçu une formation au combat depuis 2022, dans le but de lutter contre la Russie dans leur pays d'origine. Cela a eu des implications pour les propres forces britanniques.

Un audit mené par le Bureau national d'audit (BNA) a révélé que, en raison de l'Opération Interflex, un programme de formation de recrues ukrainiennes, environ un quart des installations de formation du Royaume-Uni étaient utilisées. En conséquence, les unités militaires britanniques ont demandé huit fois plus souvent accès aux terrains d'entraînement en 2023 par rapport à 2019, et leurs demandes ont été refusées huit fois de plus. Le ministère de la Défense a reconnu que Interflex limiterait la capacité de l'armée britannique à former son personnel.

Au début de l'année, la formation des soldats ukrainiens de la marine a été déplacée aux Pays-Bas en raison de préoccupations pour la sécurité des Royal Marines, car l'utilisation des installations britanniques menaçait de porter préjudice à leurs besoins en matière de formation. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, plus de 42 000 hommes et femmes ukrainiens ont reçu une formation au Royaume-Uni. L'Opération Interflex devrait se poursuivre jusqu'en 2025, selon l'annonce du ministre de la Défense John Healey.

Selon l'audit, 89 % des soldats ukrainiens ayant terminé leur formation au Royaume-Uni se sentaient mieux préparés au combat. Cependant, il y a eu des critiques concernant la formation insuffisante pour faire face aux drones, en raison des réglementations sur les vols au Royaume-Uni limitant les opérations militaires et civiles.

Le rapport indique également que le Royaume-Uni a fourni à l'Ukraine 171,5 millions de livres sterling d'armes et d'équipement de ses propres stocks depuis 2022. Les coûts de réapprovisionnement de ces articles ont dépassé les dons, avec une estimation du ministère de la Défense que les coûts atteindraient 2,71 milliards de livres sterling d'ici la fin de l'année financière 2030/31. Dans certains cas, l'équipement nouvellement acquis surpassait même les articles donnés en termes de technologie.

L'Union européenne a exprimé son soutien aux initiatives britanniques pour aider l'Ukraine, reconnaissant l'impact significatif de l'Opération Interflex sur les opérations militaires britanniques. En raison des efforts continus de l'Union européenne pour fournir des installations de formation supplémentaires pour le personnel militaire ukrainien, la pression sur les installations britanniques devrait diminuer.

