- L'impasse internationale: les autorités officielles interdisent l'accès au représentant du gouvernement

Le sac cabas cramoisi de Svenja Schulze (SPD) a failli déclencher une crise internationale. La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement est actuellement en train d'étudier les conditions de production dans les entreprises textiles au Pakistan. Jeudi, elle a visité une usine de chaussettes de sport à Lahore.

Juste deux jours avant, une rencontre avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif était prévue dans la capitale, Islamabad. Étant donné qu'elle est la première haute responsable occidentale à visiter le pays depuis les élections récentes du 8 février, cette rencontre était importante.

Svenja Schulze prend les choses en main

Cependant, à la résidence officielle, les officiers de sécurité ont demandé à Schulze de rendre son sac cabas cramoisi.

Par la suite, les événements se sont déroulés et ont été captés dans une courte vidéo publiée par le journaliste de ZDF Andreas Kynast sur la plateforme de messagerie X. La ministre consulte brièvement avec l'ambassadeur allemand Alfred Grannas. Ensuite, tous les deux font demi-tour et retournent à la voiture. Finalement, les officiers de sécurité cèdent, et Schulze est autorisée à entrer dans le bâtiment - avec son sac.

Selon des sources au sein de la délégation, il y avait eu de longues négociations avec l'équipe de sécurité du Premier ministre auparavant. La délégation allemande avait initialement demandé à emmener un photographe à l'entretien, comme c'est souvent le cas lors de tels voyages. Cependant, la demande a été refusée par la partie pakistanaise.

Néanmoins, le sac a servi de ligne de démarcation pour Schulze. Il est considéré comme une insulte diplomatique de demander la reddition des biens personnels d'un représentant gouvernemental.

Heureusement, la rencontre n'a pas été compromise par l'incident. Sharif, membre du parti conservateur Muslim League-Nawaz et Premier ministre de avril 2022 à août 14, 2023, a accueilli Schulze pour le dîner en présence de la quasi-totalité de son cabinet. La conversation, en partie en allemand et en anglais, s'est reportedly bien déroulée, selon les sources.

Svenja Schulze est sous surveillance

L'Allemagne est le principal partenaire commercial du Pakistan dans l'UE. Selon les données du ministère fédéral des Affaires étrangères, la République islamique exporte principalement des textiles, des articles en cuir, des équipements de sport et des instruments médicaux vers l'Allemagne.

Schulze fait face à des critiques en Allemagne. Outre le ministre des Finances allemand, Christian Lindner (FDP), qui appelle à une réduction significative de l'aide au développement, il y a également des appels pour abolir le ministère et l'intégrer au ministère fédéral des Affaires étrangères.

De plus, le projet phare de Schulze, la loi sur la chaîne d'approvisionnement, fait l'objet de vives critiques. L'CDU le qualifie de "monstre bureaucratique" et demande sa suspension. Récemment, même le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Verts) a plaidé en faveur d'un engagement volontaire, semblant poignarder Schulze dans le dos.

Malgré l'incident avec son sac cabas cramoisi, la rencontre de Svenja Schulze avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est déroulée comme prévu, démontrant l'importance du Pakistan dans les relations commerciales de l'Allemagne. Despite facing criticism within Germany, particularly over her Supply Chain Act, Schulze continues her work in Pakistan, focusing on enhancing economic cooperation between the two countries.

