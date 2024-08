L'impact transformateur de la jeunesse ouzbékistanise sur le paysage du secteur créatif

Le gouvernement a récemment investi d'importantes ressources dans divers projets artistiques et architecturaux ambitieux, dans le but de renforcer la visibilité internationale de l'art ouzbek. Le futur Musée d'État de l'Art à Tachkent sera le plus grand espace d'exposition de toute l'Asie centrale.

Odil Mukhamedov, 26 ans, a vu une opportunité de renforcer le domaine lorsqu'il a créé la communauté Moc en 2019. Il a découvert qu'il n'y avait pas de plateformes locales pour que les individus créatifs partagent leurs idées et défendent les artistes.

"Nous avons commencé à rassembler tous les personnes créatives que nous connaissions - artistes, musiciens, designers, architectes", a-t-il déclaré à CNN. "La communauté a grandi, et puis nous avons réalisé que le potentiel créatif en Ouzbékistan est immense."

"C'est difficile de gagner sa vie dans ce secteur quand il n'y a pas d'industrie. Alors, c'est plus facile pour les jeunes de partir", admet-il. "Nous avons réfléchi à la manière de motiver la jeune génération à rester ici et à réaliser leurs projets."

L'Ouzbékistan, autrefois république soviétique, a gagné son indépendance en 1991. L'ancien dirigeant Islam Karimov a maintenu le pouvoir pendant 25 ans jusqu'à sa mort en 2016.

Depuis Karimov, l'Ouzbékistan a entamé plusieurs transformations politiques et économiques. Parmi celles-ci, on compte la réduction des barrières commerciales, la simplification des opérations pour les entreprises et l'ouverture au marché des changes. Cette promotion du secteur créatif est considérée comme une extension de ces objectifs.

La collectivité Moc organise divers festivals artistiques dans toute l'Ouzbékistan, tels qu'un festival de musique électronique dans le désert de la mer d'Aral et Mocfest, un "festival des festivals", dans la capitale. Mocfest 2021 se déroulera du 23 au 25 août, mettant en valeur le travail de jeunes artistes, musiciens, chefs et activistes environnementaux.

"L'économie du pays est en croissance", a expliqué Mukhamedov. "C'est un moment idéal pour que les jeunes créatifs fassent entendre leur voix."

Avec presque la moitié de la population ouzbèke âgée de moins de 25 ans, les jeunes Ouzbeks ont réussi à utiliser les réseaux sociaux pour atteindre un public international avec leur contenu.

Ancienne gymnaste et sensation des réseaux sociaux Asal Saparbaeva, plus connue sous le nom de Littos, a enregistré des millions de vues sur TikTok et près de 15 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux dans le monde entier grâce à son mélange audacieux de sports extrêmes et de style ouzbek traditionnel.

Saparbaeva et son mari, Yaroslav Nikolenko, ont créé leur entreprise de médias sociaux pendant la pandémie, en publiant 5 à 6 vidéos par jour sur tous les réseaux sociaux disponibles. Ils ont découvert que la publication de vidéos sans parole exposait leur contenu à un public international plus large.

Saparbaeva réalise une impressionnante gamme d'acrobaties et de cascades, souvent en personnage de "kelinka" ou de mariée traditionnelle ouzbèke. Elle encourage les femmes d'Asie centrale à pratiquer des sports et à poursuivre leurs passions même après le mariage.

Elle croit que les réseaux sociaux offrent des opportunités d'expression individuelle. "Les écoles exigent quelque chose, mais sur Internet, vous pouvez apprendre ou créer quelque chose par vous-même", dit-elle. "Je pense que c'est pourquoi les jeunes trouvent cela fascinant."

"Encore aux premiers stades"

À Tachkent, la galerie Human House a été un sanctuaire pour les artistes locaux depuis plus de 20 ans. Lola Saifi, la fondatrice et directrice, souligne que le pays a connu des changements significatifs ces cinq dernières années.

"Il est plus facile de faire des affaires en Ouzbékistan maintenant. De nombreux secteurs connaissent une croissance et moins de bureaucratie - ce qui est crucial. En ce qui concerne le secteur créatif, malheureusement, je pense que nous sommes encore aux premiers stades, et l'État ne comprend pas encore la distinction entre les industries créatives et non créatives."

Les artistes locaux affirment que malgré le soutien du gouvernement pour les projets phares, les subventions financières de base sont rares, alors que le secteur créatif est un contributeur économique puissant.

"C'est la même chose pour toutes les entreprises. Elle peut payer des impôts et offrir des opportunités aux gens dans les régions éloignées de l'Ouzbékistan", a-t-elle déclaré.

Il y a des signes que le secteur créatif gagne en reconnaissance

