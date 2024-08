L'impact prolongé de la vaccination contre le nouveau coronavirus dévoilé

Récemment, les vaccins contre le COVID-19 ont tendance à perdre leur efficacité après quelques mois. Des scientifiques du Centre Helmholtz de recherche sur les infections travaillent actuellement au développement d'un vaccin vectoriel innovant qui a démontré une réponse immunitaire durable lors d'essais. Et ce n'est pas tout ce que ce vaccin a dans son arsenal.

Un virus de rongeur pourrait être le jeu-changement pour le COVID-19 : des chercheurs du Centre Helmholtz de recherche sur les infections (HZI) ont développé un vaccin unique qui a présenté une réponse immunitaire durable sur une longue période lors d'essais sur des animaux, selon le HZI. L'inconvénient des vaccins contre le coronavirus existants est que leur effet protecteur initial commence à diminuer rapidement, nécessitant des rappels réguliers.

Ce qui distingue ce nouveau vaccin, c'est son utilisation d'un virus de rongeur comme vecteur, plus précisément un cytomégalovirus inoffensif pour les humains trouvé chez les souris. Ce virus transporte le matériel génétique du coronavirus dans le corps et les cellules humaines, incitant le système immunitaire à identifier et combattre le coronavirus. Une fois qu'une personne est vaccinée, ce processus se produit.

Dans une étude, l'effet protecteur du vaccin est resté stable pendant six mois après la vaccination lors d'essais sur des animaux, avec une concentration élevée et constante d'anticorps dans le sang des animaux. Les résultats d'une équipe de recherche croate impliquée dans l'étude suggèrent que l'effet protecteur pourrait même être plus long.

Quelle est la raison de l'effet durable ?

La raison probable de l'effet à long terme pourrait être l'utilisation du virus de rongeur, ont hypothétisé les chercheurs. Les cytomégalovirus identifient des niches dans leur hôte où ils restent dormants pendant de longues périodes. Seules les faiblesses du système immunitaire les activent à nouveau. Comme les humains ne sont pas des hôtes convenables, les virus de rongeurs stimulent le système immunitaire humain pendant une période plus longue grâce à leurs tentatives d'activation, maintenant l'efficacité du vaccin.

Le nouveau vaccin est également censé fonctionner contre les variants du COVID-19. Bien qu'il ne contienne que du matériel génétique des variants précoces du SARS-CoV-2, le système immunitaire produit ultérieurement des anticorps contre les variants ultérieurs, comme l'omicron. Cela pourrait être dû à un mécanisme immunitaire qui améliore la précision contre les virus mutants.

Vaccin combiné contre la grippe possible

En utilisant des virus vectoriels de rongeurs, les chercheurs cherchent à répondre aux préoccupations selon lesquelles les virus du vaccin pourraient être nuisibles. "Les virus humains utilisés comme vecteurs doivent être affaiblis", indique le communiqué de presse du HZI. Le cytomégalovirus utilisé peut être utilisé tel quel. Bien qu'il infecte les souris, il ne peut pas se reproduire chez les humains, expliquent deux des principaux auteurs de l'étude, Kristin Metzdorf et Henning Jacobsen.

La recherche sur le vaccin se poursuivra. Les scientifiques voient un potentiel supplémentaire. Théoriquement, différents gènes d'un pathogène pourraient être insérés dans le virus vecteur pour améliorer l'efficacité du vaccin contre les variants. Les vaccins combinés qui protègent à la fois contre le COVID-19 et la grippe sont également une possibilité.

Le vaccin vectoriel innovant développé au Centre Helmholtz de recherche sur les infections, qui utilise un virus de rongeur, a montré des résultats prometteurs pour maintenir son efficacité contre le coronavirus pendant une période prolongée. Contrairement aux vaccins existants, qui nécessitent des rappels réguliers en raison de leur effet protecteur qui diminue, ce nouveau vaccin pourrait ne nécessiter qu'une seule dose, en fonction de la stabilité de six mois observée lors d'essais sur des animaux.

La longévité de la réponse immunitaire de ce vaccin pourrait être attribuée à la capacité du virus de rongeur à identifier des niches dormantes dans l'hôte, stimulant le système immunitaire pendant une période plus longue, et potentiellement même en cas de faiblesse du système immunitaire.

