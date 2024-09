L'impact persistant sur le bien-être psychologique des enfants et de leurs parents persiste.

Suite à plus de quatre ans de l'épidémie de COVID-19 en Allemagne, les conséquences sur la santé mentale des enfants et de leurs parents sont toujours perceptibles, selon les études. L'enquête publiée par l'Institut fédéral de recherche sur la population (BIB) à Wiesbaden le mercredi dernier montre une baisse du bien-être mental et une augmentation des symptômes d'anxiété et de dépression chez les enfants, en particulier pendant les périodes de limitation des interactions sociales. Les symptômes dépressifs et anxieux ont également augmenté pendant l'adolescence.

Parallèlement, l'activité physique des enfants et des adolescents a diminué. En moyenne, ils ont consacré 48 minutes de moins par jour à l'activité physique par rapport à l'époque d'avant la pandémie, et ces niveaux n'ont pas encore retrouvé leur niveau précédent. Helena Ludwig-Walz du BIB a déclaré : "La santé mentale et physique des jeunes a souffert pendant la pandémie et a partiellement récupéré." Il est donc crucial de promouvoir la santé mentale et l'activité physique pour atténuer les conséquences négatives à long terme.

Dans le même temps, les parents ont également dû faire face aux contraintes. Les mères d'enfants de moins de dix ans ont connu la plus forte baisse de leur bien-être général, leur satisfaction de vie restant inférieure à celle des pères tout au long de la pandémie. Leur satisfaction de vie a atteint son plus bas niveau en avril et en mai 2021, lorsque les restrictions étaient en vigueur depuis plusieurs mois.

Cependant, c'est seulement lorsque les mesures de protection ont été levées que leur bien-être s'est amélioré à nouveau. Mathias Huebener du BIB a souligné : "Cette expérience est une leçon importante, surtout en ces temps de pénurie de personnel dans les jardins d'enfants et les écoles."

La baisse du bien-être mental des enfants pendant l'apprentissage à distance a également affecté leurs parents, entraînant une baisse de la satisfaction de vie des mères d'enfants en bas âge. Cela s'est particulièrement remarqué pendant le pic des restrictions pandémiques en avril et en mai 2021.

Reconnaissant l'impact de la pandémie sur les enfants et les parents, il est crucial pour les écoles et les jardins d'enfants de prioriser la promotion de la santé mentale et d'encourager l'activité physique, même en temps de pénurie de personnel.

Lire aussi: