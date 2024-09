L'impact de 400 litres de pluie peut être assez important.

Il se produit actuellement une situation météorologique sans précédent : un système de basse pression nommé "Anett" est situé au-dessus de la mer Adriatique, absorbant de vastes quantités d'eau en raison de la chaleur de l'océan, puis les poussant vers l'Autriche, la République tchèque et la Pologne.

Les précipitations projetées sont astronomiques. Un modèle météorologique fiable estime plus de 430 litres d'eau par mètre carré autour de Saint-Pölten, en Autriche, et plus de 470 litres dans les Monts Géants, en République tchèque.

Mais qu'est-ce que 400 litres de pluie exactement ? Ce n'est pas seulement une journée de pluie, mais étalée sur trois jours. C'est une quantité colossale qui garantit des inondations, des débordements, des sous-sols et des tunnels inondés. Des glissements de terrain et des coulées de boue sont également possibles.

En 2021, seulement 200 litres en une journée ont suffi à provoquer une catastrophe sur l'Ahr. Pour donner une idée de l'ampleur des choses, les précipitations les plus élevées jamais enregistrées en Allemagne étaient de 312 litres, qui sont tombées à Zinnwald-Georgenfeld, dans les Monts Métallifères, pendant une période de 24 heures en août 2002. Maintenant, avec plus de 400 litres ?

La géographie change la donne en Autriche

Les conditions ne sont pas les mêmes qu'à Ahr. Autour de Saint-Pölten, en Basse-Autriche, le paysage est diversifié. La rivière Esterrho, un affluent du Danube, disperse l'eau, contrairement à la rivière Ahr, qui a dû absorber toute la pluie seule.

À Saint-Pölten, l'eau se déverse dans plusieurs rivières, qui sont finalement acheminées vers le Danube. La pluie tombe également sous forme de neige dans les régions alpines plus élevées, agissant initialement comme un tampon avant de fondre et de s'écouler. Cela permet au Danube de rester relativement sec, même s'il vient d'Allemagne avec des niveaux d'eau plus bas.

Cependant, selon les météorologues de ntv, les précipitations continues entraîneront une situation de crue spectaculaire. Les quantités de précipitations pourraient déclencher des inondations locales et des glissements de terrain potentiels. Des niveaux d'eau élevés sont prévus pour Vienne dès samedi ou dimanche.

Le pont de Dresde menacé

C'est une autre histoire en République tchèque, où le modèle météorologique prévoit jusqu'à 470 litres par mètre carré entre les Monts Géants et les Monts Géants. Alors que les précipitations annuelles à Berlin sont de 581 litres, les inondations, les glissements de terrain et les coulées de boue prévus en République tchèque sont importants.

L'Elbe prend sa source dans les Monts Géants et devra supporter tout cette pluie. De plus, les températures sont probablement trop élevées dans les Monts Géants pour que la neige se produise, ce qui signifie que l'Elbe ne sera pas aidée par l'effet de tampon de la neige. Les niveaux d'eau de l'Elbe sont donc

Lire aussi: