L'impact colossal de Haaland dévore West Ham, et il envisage de partir.

Manchester City, les actuels champions de football anglais, ont conservé leur série d'invincibilité en début de saison de Premier League, avec l'attaquant Erling Haaland comme vedette. Le attaquant norvégien a inscrit tous les trois buts dans leur victoire 3-1 contre West Ham United, assurant ainsi leur troisième victoire de la saison. Avec 97 buts en seulement 102 matchs compétitifs pour Manchester City, Haaland se révèle être une force de la nature.

Haaland, qui a passé une partie de ses vacances d'été à fendre du bois en Norvège, a exprimé sa satisfaction concernant sa forme, déclarant : "J'ai eu de longues vacances, une longue préparation. Je me sens bien. Depuis que je suis arrivé ici, c'est été Boum Boum Boum. Maintenant, je pourrais donner un peu de repos à mon corps et à mes pieds. Je me sens vraiment bien. Je suis prêt pour plus."

Haaland a marqué en 10ème et 30ème minutes pour donner à Manchester City une avance de 2-1 à la mi-temps, mais Ruben Dias a marqué contre son camp pour égaliser. Mohammed Kudus a heurté le poteau avec une occasion d'égalisation en 52ème minute. Arsenal, avec le attaquant national Niclas Fuüllkrug sur le banc et Ilkay Guündogan absent du onze de départ, a eu du mal à tirer parti de ses occasions. Cependant, c'est Haaland qui a scellé la victoire avec un but en 83ème minute.

Entre-temps, l'entraîneur de Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, reste invaincu avec un match nul contre Arsenal après que Kai Havertz ait mis les Gunners en tête en 38ème minute. Après l'expulsion de Declan Rice en 49ème minute, Joao Pedro a égalisé pour l'équipe de Hürzeler. Malgré le fait que les deux équipes ont deux victoires et un match nul après trois matchs, Brighton a montré de bonnes performances sous son nouveau manager.

Everton, le club traditionnel, continue de lutter, n'ayant remporté aucun point après trois matchs malgré une avance de 2-0. L'entraîneur Sean Dyche a regretté leur défaite contre Bournemouth, déclarant : "Nous avons fait tant de choses bien jusqu'à ce qu'ils marquent le premier but. Ils n'avaient qu'un seul tir au but avant cela. Nous aurions dû être loin depuis longtemps." Bournemouth a renversé le match dans les

