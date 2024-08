- L'impact bénéfique sur la santé cardiaque des mesures de défense proactives.

Améliorer la santé préventive par des examens réguliers vise à réduire le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Le cabinet fédéral a mis en place des stratégies législatives, dirigées par le ministre de la Santé Karl Lauterbach, qui offrent des choix supplémentaires pour la détection précoce et la prévention, subventionnées par les assureurs santé - ciblant initialement les enfants pour identifier les troubles héréditaires. Lauterbach a affirmé que cette loi "sauverait de nombreuses vies". Cependant, les assureurs santé ont mis en garde contre la compromission d'autres activités préventives.

Lauterbach a clarifié : "Nous devons prioriser la protection de notre santé cardiaque". L'Allemagne lutte depuis longtemps contre un nombre excessif de décès liés au cœur. Malgré plusieurs plans d'action et appels, les facteurs de risque essentiels sont souvent découverts et traités tardivement par rapport à d'autres pays.

La proposition comprend donc diverses nouvelles mesures. Initialement, il y a eu une opposition à la réglementation directe par la loi, mais maintenant le Comité fédéral conjoint, composé de médecins, d'assureurs santé et d'hôpitaux, supervisera la mise en œuvre spécifique.

Pour les enfants...

... l'examen U9 couramment utilisé et largement utilisé vers l'âge de cinq ans sera étendu pour inclure des tests de troubles du métabolisme des lipides avec un taux élevé de cholestérol dans le sang. Environ 5 000 à 10 000 enfants d'une année de naissance ont de tels troubles héréditaires, qui peuvent entraîner un premier accident cardiaque à 25 ou 35 ans s'ils ne sont pas traités, selon Lauterbach. Ces enfants pourraient alors être prescrits des médicaments pourabaisser le cholestérol. De plus, d'autres membres de la famille pourraient être examinés spécifiquement pour de tels facteurs de risque héréditaires.

Pour les adolescents...

... les assureurs santé seront tenus d'inviter les adolescents à l'examen de santé des jeunes (J1) souvent ignoré à l'âge de 12 à 14 ans. L'accent sera mis sur l'éducation sur les comportements à risque tels que la fumée. La reconnaissance précoce de l'obésité sévère naissante, du manque d'exercice ou des troubles de la posture sera également une priorité, selon Lauterbach.

Pour les adultes...

... les examens de santé existants seront étendus pour inclure le dépistage des maladies cardiovasculaires à l'âge de 25, 40 et 50 ans. Le cholestérol sera également analysé, et le traitement avec des médicaments pourabaisser le cholestérol sera pris en charge par les assureurs santé si les taux sont élevés. Le Comité fédéral conjoint prépare un nouveau guideline pour cela, a déclaré Lauterbach.

La demande de médicaments pour aider à arrêter de fumer ne sera plus limitée à la "sévère" dépendance et sera utilisable plus fréquemment que tous les trois ans. Des bons pour des consultations et des mesures en pharmacie sont également prévus.

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès en Allemagne. En 2021, 348 000 personnes en sont mortes, ce qui représente un tiers de tous les décès. Despite high healthcare spending, Germany's life expectancy of 80.6 years in 2022 is significantly lower than in other Western European countries, as the ministry explained.

At the same time, billions are spent on the treatment of cardiovascular cases. The law also aims to lower these costs. The ministry estimates potential savings at several hundred million euros per year in the draft.

Criticism from health insurers. The General Local Health Insurers (AOK) agreed that boosting prevention is correct. However, the traffic light coalition's measures are "off the mark," warned the head of the federal association, Carola Reimann. Instead of introducing unnecessary investigations of questionable value and undermining valuable prevention offers, the law should be nullified. The only "small bright spot" is that the Joint Federal Committee of the health sector is to be more involved.

Opposition demands campaign for sports and nutrition

The chairman of the committee, Josef Hecken, stated that identifying and combating risk factors for cardiovascular diseases as early as possible has always been a clear objective. Now, the plans also align with this path. "The danger that healthcare will shift more towards state medicine has been significantly reduced by the new draft."

Union health policy expert Tino Sorge (CDU) called for the opportunity to launch a "proper campaign" for more sports and healthy nutrition and to extend established prevention structures.

Lauterbach further stressed, "Identifying and treating heart conditions early can significantly reduce the number of heart attacks." Unfortunately, many heart-related issues in Germany are detected and treated late, leading to higher fatality rates compared to other countries.

Due to the genetic nature of some lipid metabolism disorders, which can result in heart attacks in children as young as 25 or 35 if left untreated, the proposal includes extensive testing during the U9 examination for around 5,000 to 10,000 children each year.

