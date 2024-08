- L'immunologiste américain Fauci lutte actuellement contre le virus du Nil occidental.

Le Dr. Anthony Fauci, immunologiste américain de renom, a été infecté par le virus du Nil occidental. Après avoir été hospitalisé pendant six jours, l'homme de 83 ans se remet chez lui, selon CNN et The New York Times, citant un porte-parole de Fauci. Ils prévoient un rétablissement complet.

Vétéran de la recherche sur les maladies infectieuses

Le Dr. Fauci a démissionné de son poste de conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses il y a presque deux ans. Auparavant, il était devenu une figure centrale dans la lutte des États-Unis contre la COVID-19. Ce scientifique émérite dirige l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis près de quatre décennies et a travaillé sous un total de sept présidents américains.

Il est connu dans le monde entier comme l'un des principaux experts en maladies infectieuses des États-Unis, reconnu non seulement dans les cercles universitaires, mais aussi à l'étranger. Au cours des débats passionnés entourant la pandémie de COVID-19, le Dr. Fauci a été une cible fréquente de critiques et d'attaques.

Le virus du Nil occidental cause généralement peu de dommages

Le virus du Nil occidental est originaire d'Afrique et est transmis par les piqûres de moustiques. Selon l'Institut Robert Koch (RKI), la plupart des infections sont asymptomatiques, environ 20 % des personnes infectées développant une fièvre grippale qui dure quelques jours, et environ 1 % développant une encéphalite ou une méningite. Actuellement, il n'existe pas de vaccin pour les humains.

Le virus a été détecté pour la première fois en Allemagne en 2018 et chez l'homme pour la première fois en 2019. Des détections régulières ont lieu, en particulier dans l'est de l'Allemagne, les experts s'attendant à une propagation plus importante en raison du changement climatique. Des épidémies plus importantes ont été enregistrées dans les pays d'Europe du Sud et du Sud-Est depuis des années.

