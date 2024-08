- Limites des perturbations sonores à Dresde lors des manifestations publiques

À Dresde, les prochaines manifestations seront soumises à une restriction de son fixée. La ville a établi un objectif futur de 90 décibels pour les événements se déroulant sur des terrains plats. "Cette règle s'applique à la fois aux amplificateurs de son conventionnels et électroniques."

Exprimer ses convictions avec passion est un aspect fondamental des manifestations et rassemblements stationnaires dans une société libre. "Mais, les niveaux sonores ont leurs limites, car ils peuvent causer des dommages aux individus."

Dépasser cette limite entraînera la baisse du niveau de son ou l'arrêt des appareils. Le nouveau Saxon Assembly Act, en vigueur depuis septembre, considère le non-respect par les participants comme une infraction administrative. Les personnes responsables encourent des amendes en cas de non-respect des dispositions.

Des mesures récentes suggèrent que le niveau sonore des manifestations à Dresde a dépassé les seuils d'exposition sonore sécuritaires. "Souvent, des valeurs dépassant 90 décibels ont été enregistrées", atteignant un pic de 108 décibels - trois de plus que le niveau de décibels observé lors d'une course de Formule 1 à 30 mètres de distance. Ces mesures de son ont été effectuées en réponse à des plaintes continues de voisins, de passants, d'officiers de police et d'autres personnels de sécurité gérant les manifestations.

Les organisateurs des prochaines manifestations à Dresde devront peut-être ajuster le volume de leur manifestation pour se conformer à la restriction de son de 90 décibels de la ville. Le dépassement de cette limite pourrait entraîner des amendes pour les participants, car le non-respect est considéré comme une infraction administrative dans le cadre du nouveau Saxon Assembly Act.

