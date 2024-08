- Limite d'âge des pompiers

Les membres actifs des départements de pompiers bénévoles en Bavière pourraient bientôt pouvoir servir plus longtemps. Actuellement, la limite d'âge est fixée à 65 ans.

Les discussions sur l'assouplissement ou l'augmentation de la limite d'âge ont été en cours depuis quelque temps. Le ministre de l'Intérieur Joachim Herrmann (CSU) considère qu'il est crucial de créer une réglementation qui est soutenue par les municipalités en tant que porteurs des départements de pompiers et l'Association bavaroise des pompiers, a déclaré un porte-parole du ministère : "L'objectif est d'atteindre un résultat d'ici la fin de l'année, si possible."

Limite d'âge de 65 à 67 ans ?

L'Association des municipalités a déjà pris une position claire. Elle "propose d'augmenter la limite d'âge de 65 à 67 ans", a déclaré le porte-parole Wilfried Schober.

L'Association bavaroise des pompiers soutient l'ajustement de la limite d'âge à l'âge de la retraite légale, ce qui pourrait augmenter la limite d'âge à 67 ans. Le président de l'association, Johann Eitzenberger, a déclaré que cela tient compte du développement démographique général.

L'augmentation de la limite d'âge est une étape vers le renforcement supplémentaire de la disponibilité des départements de pompiers bénévoles dans l'État libre. Ils poursuivent un "concept holistique", a-t-il déclaré à dpa. Actuellement, l'association observe une augmentation dans le secteur des jeunes et des juniors, et les femmes sont de plus en plus représentées dans les départements de pompiers.

Les Verts libres (FW) au Parlement régional de Bavière ont récemment milité pour l'augmentation de la limite d'âge. Les discussions correspondantes ont commencé en raison de leurs initiatives, a déclaré le responsable des affaires parlementaires Felix Locke. "Surtout la catastrophe des inondations en juin a de nouveau montré à quel point une forte brigade de pompiers est importante."

La réglementation actuelle avec une limite d'âge de 65 ans ne répond plus au changement démographique en cours et est également contraire à l'état de santé moyen d'une personne âgée de plus de 65 ans.

Avec une augmentation ciblée de la limite d'âge, une étape importante pourrait être franchie pour assurer le personnel, et un "fossé potentiel dû au départ de la génération du baby-boom pourrait être évité", a déclaré le FW porte-parole des services de secours, Bernhard Heinisch, dans un communiqué.

La majorité des pompiers en Bavière sont actifs à titre bénévole. Il n'y a que des départements de pompiers professionnels dans les sept grandes villes, ainsi que dans environ 200 départements de pompiers industriels et d'entreprise. Selon les chiffres de l'association, il y avait environ 330 000 membres actifs dans les 7 476 départements de pompiers bénévoles dans l'État libre au 1er janvier 2024.

L'Association bavaroise des pompiers est d'accord pour augmenter la limite d'âge pour l'aligner sur l'âge de la retraite légale, ce qui pourrait l'augmenter à 67 ans. Cet ajustement, soutenu par l'Association des municipalités et les Verts libres, vise à répondre aux changements démographiques et à assurer une brigade de pompiers plus forte, comme le souligne la catastrophe des inondations en juin.

