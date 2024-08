- L'image du comte Rotari, qui est censée être perdue, reste dans la salle.

Un tableau de Pietro Antonio Graf Rotari (1707–1762), longtemps considéré comme perdu, est toujours en possession du Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale). La Fondation culturelle de Saxe-Anhalt a acquis le tableau "Angelica et Medoro parmi les bergers" pour le musée, a annoncé la fondation. Le tableau a été redescovert l'an dernier dans le dépôt du musée. Selon les informations, la Fondation culturelle de l'État soutient l'achat avec 20 000 euros.

"C'est une grande chance que le tableau perdu de Pietro Antonio Graf Rotari ait pu être identifié et reste au Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)", a déclaré le Secrétaire général de la Fondation culturelle de l'État, Markus Hilgert. Son histoire mouvementée est étroitement liée à celle du Duché d'Anhalt et de l'actuel land de Saxe-Anhalt. À l'avenir, le tableau sera accessible en permanence au public.

Le tableau représente une scène de l'épopée "Orlando furioso" (1516), largement diffusée, de Ludovico Ariosto.

Un Voyage à Travers les Siècles

Le comte vénitien Rotari était l'un des peintres les plus renommés du XVIIIe siècle et a servi comme peintre de la cour à Vienne, puis de 1751 à 1756 à Dresde au service de l'Électeur saxon Frédéric-Auguste II, et enfin au service de l'Impératrice Catherine II à Saint-Pétersbourg.

Il est suspecté que le tableau a été créé soit à Dresde, soit en Russie. Il a probablement été acquis par Léopold III. Frédéric-François de Anhalt-Dessau de l'atelier de l'artiste dans les années 1760 et est resté en possession privée de la Maison d'Anhalt jusqu'en 1945. Il faisait partie de l'ameublement du Palais résidentiel de Dessau et a été transféré au Château de Ballenstedt pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1945, le tableau a été confisqué et spolié dans la Zone d'occupation soviétique dans le cadre de la réforme agraire et transporté au point de collecte central à la Moritzburg à Halle (Saale). Après la guerre, sa trace a été perdue.

