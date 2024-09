Lilian de Carvalho Monteiro parle de ses projets de mariage avec Boris Becker

Jusqu'au dernier moment, le mariage secret de la légende du tennis Boris Becker et de l'analyste financière Lilian de Carvalho Monteiro est resté inconnu. Plus que le lieu, qui était prévu dans la pittoresque ville italienne de Portofino, les 85 invités étaient dans l'ignorance. Mais maintenant, la mariée a choisi de révéler des détails.

Boris Becker, l'ancien champion de tennis, a de nouveau lié le nœud ce week-end, cette fois avec l'analyste de risques Lilian de Carvalho Monteiro, dans le charmant village de pêcheurs italien de Portofino. Vogue a publié les photographies du mariage, mettant en évidence une affair enveloppée de secret complet.

Les 85 invités sont restés dans l'ignorance jusqu'à la fin, même quant au lieu de la cérémonie. Ils ont été transportés en navettes Porsche, les yeux bandés, jusqu'au lieu du mariage. Selon Bild, les invités ont même dû couvrir leurs caméras de téléphone pour empêcher toute fuite d'informations.

Deux jours avant le grand jour, la mariée s'est ouverte à Vogue au sujet de leur choix de lieu de mariage. Initialement, elle avait considéré Rome, sa ville natale, mais le couple préférait un lieu qui leur rappelait leur vie commune. Venise, Lac de Côme et Portofino ont été considérés.

Leur décision a été rapide, prise lors d'une visite en février de cette année. De Carvalho Monteiro a raconté : "Dès que nous sommes arrivés et que nous avons pénétré dans le lieu, j'ai eu une vision de notre mariage. Boris et moi nous sommes regardés, et nous avons su que c'était là que nous célébrerions notre grand jour."

Robe de mariée inspirée de l'art de Magritte

Le couple a opté pour une approche "do it yourself", sans wedding planner. "J'ai tout organisé moi-même, avec l'aide de Boris et de notre assistante", a expliqué de Carvalho Monteiro. Le thème "Dolce Vita" a servi d'inspiration pour le mariage. La robe, longue, blanche, sans bretelles et moulante, était en chiffon层层 et avait une très longue traîne. C'était une collaboration avec Andrea Ravieli, inspirée du tableau de René Magritte "Les Amants". Le tableau symbolisait "la confiance, même quand on ne peut pas se voir", selon de Carvalho Monteiro.

Les photographies montrent que de Carvalho Monteiro portait une robe blanche et noire à pois pour le dîner de répétition la veille. Pour la fête de mariage, elle a porté une tenue blanche avec un blazer blanc, assorti à celui de son mari. Le gâteau de mariage était un gâteau à la crème à quatre étages, décoré de roses, et de nombreuses roses ornaient la longue table de dîner.

Pour elle, le mariage signifie "s'engager à prendre soin l'un de l'autre, se faire confiance et rester ensemble", a expliqué de Carvalho Monteiro. Même les périodes difficiles, notamment la condamnation et l'emprisonnement de Becker, semblent avoir rapproché le couple, comme elle l'a déclaré lors de l'entretien : "À vrai dire, je pense que nous avons renforcé notre mariage il y a quelques années quand nous avons affronté certains défis ensemble."

Le mariage : un investissement

En tant qu'analyste de risques, de Carvalho Monteiro met en avant sa vision du mariage : "Il faut y investir et y travailler tous les jours. C'est une décision que l'on prend tous les jours. On ne peut pas abandonner quand ça devient difficile. C'est un travail difficile, et je m'en suis rendu compte. Je pense que nous

Lire aussi: