Destination inspiration

L'île où c'est Noël tous les jours

C'est Noël tous les jours sur l'île Christmas, un paradis de jungle de 52 miles carrés situé dans l'océan Indien, à environ 3 heures et demie de vol au nord-ouest de Perth, en Australie. Ses récifs florissants et ses 250 espèces endémiques lui ont valu le surnom de "Galapagos de l'Australie", mais géographiquement, ce joyau reculé est plus proche de l'Indonésie que du continent australien.

Seuls 1 700 habitants environ ont la chance d'y vivre. Sook Yee Lai, une habitante, raconte à CNN Travel : "Nous faisons beaucoup de plongée libre, de plongée avec tuba, de plongée, de surf, de spéléologie et nous nous promenons dans la jungle pour nous retrouver sur des plages cachées".

Bien que la communauté soit minuscule, elle est dynamique et diversifiée. Environ 22 % des habitants sont d'origine chinoise, 17 % d'origine australienne, 16,1 % d'origine malaise, 12,5 % d'origine anglaise et 3,8 % d'origine indonésienne, ce qui signifie qu'il est courant d'entendre plusieurs langues au quotidien - anglais, mandarin, malais, cantonais, chinois Min Nan et tagalog, entre autres. Pour en savoir plus, cliquez ici pour découvrir la vie dans ce coin du monde très particulier.

Voyages de vacances

C'est la veille de Noël, et les vols de vacances s'envolent comme le Père Noël sur son traîneau - près de 3 millions de passagers par jour rien que sur les compagnies aériennes américaines. Si le mauvais tempsmenace toujours d'affecter les voyages, il n'y a pas encore de signe d'une répétition de la débâcle de Southwest Airlines l'année dernière, qui avait bloqué suffisamment de passagers pour remplir 11 fois la Laponie. Cette semaine, elle a valu à la compagnie aérienne une amende record de 140 millions de dollars.

Les croisiéristes n'ont pas eu la vie facile cette semaine. Le MSC Meraviglia devait emmener ses passagers de New York vers les Bahamas ensoleillées, mais il a été détourné vers le Canada et la Nouvelle-Angleterre, où il fait beaucoup plus froid. Après une croisière pluvieuse aux Bahamas, certains passagers du Carnival Sunshine sont rentrés à Charleston, en Caroline du Sud, et ont eu une très mauvaise surprise dans le parking. Enfin, un autre navire de croisière a été victime d'une panne d'électricité dans des conditions difficiles en mer du Nord.

Le transport ferroviaire n'a pas été épargné. Les voyageurs empruntant l'Eurostar, le service européen de liaison ferroviaire à grande vitesse, ont vu leur voyage perturbé par une grève de dernière minute du personnel d'Eurotunnel jeudi.

Parfois, lorsque la vie vous donne des citrons, vous rassemblez une bande d'inconnus qui aiment la limonade et vous partez en voyage ensemble. En décembre dernier, un groupe de 13 inconnus a fait la route d'Orlando à Knoxville après l'annulation de leur vol. Voici ce qu'ils font aujourd'hui.

Hôtels branchés

La plupart des visiteurs de la Grande Muraille de Chine s'en tiennent aux sections les plus proches de Pékin, faisant des queues de plusieurs heures pour se bousculer avec d'autres touristes afin de prendre des photos dignes d'Instagram. La solution la plus intelligente consiste à rouler une heure vers le nord jusqu'à Commune by the Great Wall, où une série de bâtiments modernistes forment un hôtel design primé. Mieux encore, il ne faut que 20 minutes à pied pour se rendre à un endroit d'où l'on peut s'imprégner de la vue sur la muraille pour soi tout seul.

En Inde, à une demi-heure de la "ville rose" de Jaipur et de ses bâtiments pastel, une ancienne résidence royale a été transformée en un opulent hôtel de charme et de villégiature. L'étonnant style Wes Anderson de la Villa Palladio est une explosion inattendue d'Italie dans un coin tranquille du Rajasthan.

Si vous pouvez vous arracher aux magnifiques intérieurs de ces hôtels, les paysages locaux sont tout aussi époustouflants et méritent d'être longuement explorés à pied. Nos partenaires de CNN Underscored, un guide de critiques et de recommandations de produits appartenant à CNN, ont sélectionné les 29 meilleures chaussures de randonnée de 2023, selon des experts.

Un homme transforme la maison familiale en parc d'attractions hivernal

Enfant, Zlatko Salaj n'a jamais eu de sapin de Noël. Aujourd'hui, il transforme chaque année sa maison familiale croate en un spectaculaire festival de lumières qui attire quelque 100 000 visiteurs. Ce festival n'a cessé de croître au cours des 20 dernières années et, en 2023, il a utilisé 5 millions de lumières pour répandre la joie de Noël.

Au cas où vous l'auriez manqué

Des agents de la TSA ont découvert 17 balles dans une couche "par ailleurs propre" à l'aéroport LaGuardia de New York.

Nous avons déjà entendu parler de la possibilité de faire caca avec des balles lors du passage de la sécurité, mais là, c'est ridicule.

Un homme a été accusé d'avoir volé 23 000 dollars en liquide aux passagers d'un avion.

Il s'agit certainement d'un candidat tardif au titre de voyageur le plus mal élevé de 2023.

Deux étrangers se sont rencontrés lorsque leur vol a été retardé la veille de Noël 1975.

Voici comment ils sont devenus amis pour la vie.

Comment KFC est devenu une tradition de Noël au Japon.

La veille de Noël, les restaurants seront jusqu'à dix fois plus fréquentés que d'habitude.

