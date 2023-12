L'île de Fogo : Une beauté nouvelle à Terre-Neuve

Rugueuse et balayée par les vents, l'île de Fogo offre une expérience différente de la plupart des destinations - une sorte de Narnia salée qui, si vous croyez encore que la Terre est plate, est connue comme l'un des quatre coins du monde.

L'île de Fogo est la plus grande île au large de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador, située au nord de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

L'attraction principale de l'île est l'auberge de style nordique Fogo Island Inn, perchée sur une petite colline de granit escarpée, avec pour toile de fond l'Atlantique Nord glacial et tourbillonnant.

Avec seulement 29 chambres, l'auberge donne l'impression d'être un bed and breakfast très luxueux avec des espaces petits et confortables (la plupart des chambres ont des poêles à bois) tout en trouvant le moyen d'être à couper le souffle avec sa propre galerie d'art, son théâtre de 32 places, ses saunas privés pour les invités et ses jacuzzis sur le toit. Le restaurant de l'auberge s'est classé parmi les trois meilleurs nouveaux restaurants du Canada selon le magazine enRoute en 2013.

La marque la plus indélébile de l'auberge est toutefois l'hospitalité - le sens de la communauté qui se dégage de l'ensemble de l'établissement.

Beaucoup de ceux qui travaillent à l'auberge sont issus de familles qui remontent à plusieurs générations, des colons anglais et irlandais d'il y a des centaines d'années. La pêche à la morue les a amenés sur l'île, et certains se sont installés plutôt que de faire le voyage de retour.

On entend encore souvent un accent anglais ou irlandais. Si vous buvez le café Flat Earth, marque populaire de l'île, il n'est pas rare qu'il se prononce "flat urt".

À la découverte des plaisirs simples de l'île

Martin Foley est l'un de ces habitants hospitaliers de l'île.

Véritable homme de plein air à l'âge mûr de 72 ans, il a vécu sur l'île Fogo toute sa vie, ne s'aventurant pas à plus de quelques kilomètres de sa maison familiale dans la ville de Tilting avant l'âge de 18 ans.

Foley, qui a été instituteur, travaille pour l'auberge en tant qu'hôte de la communauté, guidant les clients tout au long de leur séjour dans ce paysage intact et préservé.

Se promener le long de magnifiques paysages marins et de falaises, visiter des cimetières où reposent des colons anglais et irlandais des années 1800 et 1900, et faire bouillir de la morue fraîchement pêchée et du crabe royal des neiges sont autant de choses que Foley a vécues dans son enfance et qu'il tient à faire découvrir aux visiteurs.

L'île peut être désorientée au début - et c'est normal. Les commodités quotidiennes ne sont pas à portée de main. Le calme règne : pas de cinéma, de pelouses entretenues ou de méga-centre commercial. Le temps est presque suspendu.

L'île possède même son propre fuseau horaire et sept saisons distinctes. Chacune d'entre elles offre quelque chose de très différent - de la raquette à neige à l'observation des icebergs, en passant par la cueillette de baies et les soirées fraîches d'été autour d'un feu de camp.

Comme le définit l'auberge de l'île Fogo, "nos sept saisons se composent d'étés chauds, d'hivers enneigés, d'une saison des glaces spectaculaire, d'un printemps plein d'espoir, de la saison des pièges en juin, d'une abondante cueillette de baies sauvages en automne et d'une fin d'automne capricieuse".

Trouver l'équilibre

Il ne fait aucun doute que le terrain est essentiellement accidenté. L'auberge de l'île Fogo parvient toutefois à trouver un équilibre entre la solitude tranquille dans la nature et un hôtel à la mode.

Le défi de l'auberge est de conserver l'histoire d'une petite île de pêche endormie dont la population totale n'est que de 2 395 habitants, tout en créant une entreprise du XXIe siècle.

L'extérieur et les intérieurs de l'auberge atteignent cet équilibre délicat à la perfection, avec un flux et un reflux entre le neuf et l'ancien. Un bâtiment moderne conçu par l'architecte norvégien Todd Saunders, juxtaposé à des meubles et des courtepointes faits à la main par les villageois de l'île de Fogo, donne l'impression d'un hôtel qui travaille dans le respect des idéaux de l'île, et non pas contre eux.

À certains endroits, l'auberge ressemble à un très grand bateau, délibérément conçu pour effleurer le paysage. De petites vibrations sont parfois perceptibles, alors que l'Atlantique Nord déferle et s'écume à l'extérieur.

Des fenêtres allant du sol au plafond permettent d'admirer le paysage spectaculaire. La forme de la structure même du bâtiment, 300 pieds de long, 30 pieds de large, contribue à donner l'impression d'un navire.

Nouvelle croissance

On peut dire que l'île connaît une sorte de renaissance après des années de déclin économique. Totalement dépendants de l'industrie de la morue, qui a pratiquement disparu au début des années 1990, les villageois se sont retrouvés avec peu de moyens pour survivre.

C'est là qu'intervient Zita Cobb, propriétaire de l'auberge de l'île Fogo.

Ancienne grande dame de la technologie, elle est revenue sur son île natale au début des années 2000, après avoir été directrice financière d'une entreprise de fibre optique. Plusieurs fois millionnaire, elle a gagné plus d'argent qu'elle n'en aurait jamais eu besoin au cours de sa vie.

Son objectif ? Utiliser l'auberge de l'île Fogo comme moteur économique. Employant 153 personnes, l'auberge est l'une des principales sources d'emploi sur l'île, suscitant un regain d'intérêt pour un endroit où beaucoup ont lutté pour leur subsistance.

La mission de Mme Cobb s'accompagne toutefois d'un certain nombre de craintes. Elle craint que le consumérisme n'entraîne l'aplatissement de la culture et que, s'il prend le dessus, toutes les communautés se ressemblent, que les collines soient pavées et que le passé de l'île ne soit plus accessible à la prochaine génération.

Elle sait qu'il s'agit d'une danse délicate avec le diable, mais que cela vaut la peine de ramener l'île Fogo à la vie.

Son premier effort pour aider la communauté a consisté à offrir des bourses à la jeune génération, mais un membre de la communauté a alors soulevé un point important : les bourses faisaient fuir les jeunes.

C'est ainsi qu'elle a créé Shorefast, une fondation qu'elle a établie avec son frère Tony pour réinjecter des ressources dans l'économie. Jusqu'à présent, cet effort a permis de créer six studios d'artistes modernes répartis sur l'île, un programme de résidence d'artistes et d'innombrables autres projets, dont l'auberge elle-même.

L'excédent de recettes de l'auberge est reversé à la communauté. Créer un avenir pour l'île de Fogo tout en conservant des liens avec le passé est un équilibre difficile à trouver, mais M. Cobb reste optimiste.

Si la communauté ne s'efforce pas d'atteindre cet équilibre, dit-elle, "notre passé nous sera inaccessible, nous avons besoin de le connaître et de le traduire en choses nouvelles".

Comme le diraient les Français, "qui n'avance pas, recule"... ou "ceux qui n'avancent pas, reculent".

Sans perdre son identité, l'île de Fogo va de l'avant.

Si vous y allez

Détails de l'hébergement :

Fogo Island Inn: Ouvert toute l'année. Les chambres en occupation double sont proposées à partir de 1 300 USD. Les tarifs comprennent tous les repas (collation de bienvenue, service au lever du jour, petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et toutes les boissons non alcoolisées, une demi-journée d'orientation avec un hôte de la communauté et l'utilisation complète de toutes les installations de l'auberge : cinéma, sauna, galerie d'art contemporain, salle de sport et espace de yoga, bibliothèque patrimoniale.

L'auberge est équipée d'une connexion Wi-Fi dans tout l'établissement, de vélos pour les explorations indépendantes et d'un équipement de protection contre les tempêtes, de bottes en caoutchouc et de jumelles dans chaque suite.

The Old Salt Box Co: Huit maisons en boîtes de sel réparties sur l'île peuvent être louées, la plupart avec vue sur l'océan et idéales pour les familles.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine est l'incroyable hôte de ce confortable bed and breakfast qui ne compte que trois chambres. Les tarifs commencent à 120 USD.

Autres endroits à visiter :

Nicole's Café : Situé dans la petite communauté de Joe Batt's Arm, Nicole's est l'un des rares restaurants de l'île. Le menu change tous les jours, mais vous y trouverez du poisson frais, des pâtes préparées le jour même et des glaces artisanales de Growler's, le seul magasin de glaces de l'île. (Fermé pour la saison - vérifiez le site web avant de faire des plans).

Quilt and Jam Shop (boutique de patchwork et de confitures) : Dans la maison familiale de l'insulaire Mona Brown, on trouve des confitures, des quilts faits à la main et des vêtements au milieu d'antiquités.

Herring Cove Art Gallery: Les artistes locaux Linda et Winston Osmond vendent des peintures traditionnelles, des cartes, des ornements et des quilts. Tout est fait à la main.

Se rendre sur l'île de Fogo :

Prenez l'avion pour Gander, à Terre-Neuve. De là, louez une voiture et conduisez jusqu'à Farewell pour prendre le ferry jusqu'à l'île Fogo. Remarque : il n'y a pas de réservation pour le ferry - les premiers arrivés sont les premiers servis. L'auberge de l'île Fogo propose également un service de transport de Gander à l'auberge.

Source: edition.cnn.com