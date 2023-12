Ligue Europa : Les troubles de l'ordre public à nouveau à l'ordre du jour

Plusieurs arrestations ont eu lieu lors du match entre Leicester City et Naples le mois dernier, et des scènes similaires d'affrontements entre supporters se sont déroulées dans des stades en France et en Angleterre cette semaine.

Le match nul et vierge entre Marseille et Galatasaray a été interrompu pendant huit minutes à la fin de la première mi-temps à la suite de violences dans la foule et de jets de projectiles.

Le blog du match en direct de l'UEFA a indiqué que l'arbitre avait interrompu la partie pour des "raisons de sécurité liées à des engins pyrotechniques". Des images ont montré des fusées éclairantes lancées entre supporters rivaux, dont une sur le terrain.

Le manager de Galatasaray, Fatih Terim, ainsi que les capitaines respectifs du club, Fernando Muslera et Dimitri Payet, se sont approchés de la zone du terrain la plus proche des supporters en conflit pour tenter de désamorcer la situation.

C'est la deuxième fois cette saison que Marseille est impliqué dans un incident lié à des troubles du public. En août, son match de Ligue 1 contre Nice avait été annulé à la suite d'une bagarre collective impliquant des supporters, des joueurs et des membres du personnel.

Après que des bouteilles d'eau ont été lancées sur les joueurs marseillais par le public - l'une d'entre elles semblant toucher Payet - les supporters ont fini par vaincre la résistance de la sécurité pour se répandre sur le terrain lors de la mêlée générale qui s'en est suivie.

Nice s'est vu infliger une pénalité de deux points et a été condamné à rejouer le match, qui se jouera à huis clos dans un stade neutre.

Nous ne voulons pas de cette réputation

Pendant ce temps, à Londres, la victoire bien méritée de West Ham sur le Rapid de Vienne (2-0) a été contrebalancée par des scènes similaires de violence dans la foule.

Une fois de plus, des images semblent montrer de nombreux projectiles lancés entre les sections locale et locale du London Stadium, y compris une fontaine à eau.

Il a été rapporté que des supporters du Rapid Vienne en déplacement ont tenté de sauter par-dessus les barrières et de franchir les périmètres de sécurité pour s'approcher des supporters locaux après l'ouverture du score de Declan Rice en première mi-temps.

David Moyes, l'entraîneur de West Ham, a révélé après le match qu'il avait été témoin des troubles depuis sa position sur la ligne de touche.

"Je ne sais pas exactement comment cela a commencé, je ne sais pas où cela a commencé, mais j'étais conscient que des objets avaient été lancés", a déclaré Moyes.

Il a ajouté : "Nous voulons être un club régulièrement présent en Europe, et pour cela, nous voulons nous comporter correctement".

"Je ne sais pas qui a commencé, mais nous ne voulons pas de cette réputation. Nous voulons être considérés comme un club qui peut voyager en Europe et que tout le monde accueille", a ajouté Moyes.

Les scènes peu recommandables ont mis une note décevante sur ce qui a été une autre excellente soirée en Europe pour les Hammers, qui sont maintenant en tête du Groupe H après des victoires consécutives.

Said Benrahma a assuré la victoire de West Ham en marquant dans le temps additionnel, et son équipe va maintenant se tourner vers deux matches consécutifs contre les Belges de Genk pour tenter de se qualifier en tant que vainqueurs de groupe.

