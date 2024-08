- Lignes directrices simplifiées pour la conception de structures verticales

La ministre du Logement, Nicole Razavi, vise à faciliter l'extension des propriétés afin d'augmenter l'offre de logements. En révisant les réglementations de construction du pays par le biais du code d'État, elle assouplit les normes de sécurité incendie existantes, comme l'a expliqué un représentant de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) à l'agence de presse allemande à Stuttgart. Par exemple, lors d'une extension, d'une rénovation ou d'une reconversion d'un bâtiment, seule la partie modifiée devra répondre aux normes de sécurité incendie actuelles, souvent strictes. Cela devrait réduire considérablement les coûts de rénovation liés aux mesures de sécurité incendie rétroactives.

Cette modification du code de construction de l'État facilite la création de logements supplémentaires dans les bâtiments existants. Depuis 2019, il a été établi que les extensions de toiture ne nécessitent pas d'espaces de stationnement supplémentaires ni d'exigences spéciales en matière d'accessibilité. De plus, depuis début 2023, de telles extensions n'exigent plus l'installation d'un ascenseur. Razavi ajoute however : "Nous avons toujours besoin de nouvelles constructions pour créer plus de logements, car chaque appartement compte."

Simultanément, Razavi a exhorté les propriétaires de logements locatifs vacants à les relouer rapidement. "De nombreux logements sont vacants en raison de rénovations ou d'améliorations en cours", a-t-elle noté.

