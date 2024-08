- L'IFA envisage de commémorer sa célébration du centenaire en participant avec environ 1 800 vitrines.

Pour célébrer le centenaire de l'IFA, la célèbre foire aux appareils électroniques grand public et électroménagers de Berlin, l'atmosphère du secteur reste tendue. Selon les organisateurs de l'IFA, le marché allemand des appareils électroniques grand public a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 20,9 milliards d'euros au premier semestre 2024, soit une baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente.

Après une forte augmentation des ventes de produits électroniques et d'électroménagers pendant la pandémie de Corona, la demande a commencé à diminuer en 2023, a noté Sara Warneke, la PDG de gfu Consumer & Home Electronics, qui détient les droits de la marque IFA.

Les consommateurs s'intéressent désormais davantage à d'autres biens, a poursuivi Warneke. De plus, la slower pace de la construction résidentielle a un impact négatif sur le marché, car moins d'immeubles d'appartements signifie moins de logements équipés de dispositifs électroniques et de divertissement.

Les organisateurs prévoient environ 1 800 exposants et plus de 182 000 visiteurs pour cette édition de l'IFA, qui se tiendra à Berlin du 6 au 10 septembre. Outre les présentations du secteur, un programme musical varié est prévu. Un temps fort devrait être le concert d'ouverture du musicien canadien Bryan Adams au jardin d'été de l'IFA. Le podcasteur et musicien Olli Schulz et le présentateur Jan Böhmermann sont également attendus.

