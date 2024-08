- Lieberknecht de Darmstadt navigant dans les eaux de l'Elversberg: sur le courant de la vague

SV Darmstadt 98, club de deuxième division, a une haute estime de leur prochain adversaire, SV Elversberg. "Elversberg dispose d'une équipe talentueuse que j'ai vue jouer en direct à plusieurs reprises la saison dernière. Ils se portent bien depuis un moment, c'est une équipe soudée avec des routines et des systèmes solides", a déclaré l'entraîneur de Darmstadt, Torsten Lieberknecht, avant le match à l'extérieur samedi (13h00 CET, Sky).

Les Daffodils sont toujours sans victoire après trois matchs mais ont montré des progrès significatifs lors de leur match nul 1-1 contre le 1. FC Nürnberg. "Il était important pour les supporteurs de voir contre Nürnberg que Lieberknecht ne parlait pas simplement de progrès, mais que des avancées réelles étaient en train d'être faites", a expliqué l'entraîneur.

Les recrues estivales Guille Bueno et Sergio López, qui étaient absents en raison d'une blessure lors du match contre Nürnberg, ont retrouvé l'entraînement avec l'équipe et pourraient donc être de retour dans le groupe.

