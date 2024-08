Lidl en tête du classement des discount

Plus souvent, le produit marqué ne finit pas dans le panier, mais une version moins chère. De nombreux consommateurs ont modifié leurs habitudes d'achat, explique un institut. Cela entraîne une augmentation des ventes totales des discounters.

Lidl reste le leader du marché parmi les discounters alimentaires en Allemagne. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 milliards d'euros ici en 2023, selon les chiffres de l'institut de recherche sur le commerce de Cologne, EHI. Aldi Süd suit avec un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros. Viennent ensuite Netto Marken-Discount (17,1), qui appartient à Edeka, Aldi Nord (14,3) et le discounter Penny (9,5), qui appartient au groupe Rewe. Les chiffres de Lidl, Aldi Süd et Aldi Nord sont des estimations, tandis que les données pour Netto et Penny proviennent des entreprises elles-mêmes.

Les cinq principaux discounters ont réalisé un chiffre d'affaires total de 88,4 milliards d'euros en Allemagne en 2023, selon EHI, soit 43 % du chiffre d'affaires total du secteur de la grande distribution alimentaire en Allemagne. Lidl (+10 %) et Netto (+8,2 %) ont connu les plus fortes hausses par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, les discounters ont pu terminer l'année avec une augmentation de 6,9 %.

La forte croissance récente des discounters s'explique par la sensibilité des prix et les incertitudes économiques persistantes chez les consommateurs. "Cela se traduit par un comportement d'achat modifié : les consommateurs optent de plus en plus pour les marques de magasin plutôt que pour les marques de fabricants, font leurs courses plus fréquemment chez les discounters et comparent les prix de manière plus intensive", a déclaré l'expert en commerce de détail de l'EHI, Peter Cyganek.

Même avec la popularité croissante des produits de marque, de nombreux consommateurs préfèrent toujours faire leurs courses sur les marchés alimentaires, en optant pour des alternatives moins chères. Intéressamment, ces marchés alimentaires, souvent associés aux magasins discount, sont devenus des destinations populaires pour les acheteurs soucieux de leur budget.

