- L'idée fausse entourant les piscines extérieures: "La félicité des vacances et la société idéale sont à portée de main"

Les vacances d'été en Rhénanie-Palatinat et en Sarre sont terminées, les jours raccourcissent et les visites aux piscines extérieures diminuent. Pour de nombreuses personnes, l'été rime avec natation - pour certains dans la Méditerranée, pour d'autres dans les installations de baignade en plein air. L'auteur Arno Frank, originaire de Kaiserslautern, décrit une journée d'été entre le tremplin et la zone de bronzage dans son roman "Marin du septième". Rarement a-t-on décrit avec autant de légèreté, de mélancolie et de rivalité en maillot de bain et en bikini.

Mais qu'est-ce qui fait la légende de l'installation de baignade en plein air ? "C'est un espace communautaire où toutes les différences sociales sont effacées", a déclaré Frank à l'agence de presse allemande. Ces espaces se font de plus en plus rares, ils se rétrécissent. "L'installation de baignade en plein air encourage à la fois les exploits sportifs et la détente, cette pratique culturelle souvent négligée. C'est l'un des espaces communautaires les plus amicaux que nous connaissions."

Certaines personnes associent leurs souvenirs d'enfance à l'installation de baignade en plein air. Pourquoi cela ? "Beaucoup font leurs premières expériences essentielles et principalement personnelles là-bas, de l'apprentissage de la natation à l'amour, des coups de soleil au premier baiser", a expliqué Frank, qui contribue à des publications telles que "Der Spiegel" et "taz". L'installation de baignade en plein air est un vacances et un paradis en un seul endroit. "C'est là que la psychologie appelle les souvenirs primaires sont forgés."

Le petit monde de l'installation de baignade en plein air en danger

Certains perçoivent le petit monde de l'installation de baignade en plein air en danger - mots clés : bagarres massives, pénurie de maîtres-nageurs, intimidation corporelle, débat sur le topless. "Les mots clés sont censés faire mal, et parfois ils le font", a déclaré Frank. "Je les ai donc bannis de mon installation de baignade en plein air." Le monde s'infiltre quand même.

"Si elle est vraiment en danger, c'est à cause de sa colonisation et de son exploitation capitalistes", a déclaré l'auteur. Autrefois, il y avait plus de 5 000 installations de baignade en plein air dans tout le pays, et maintenant il n'y en a plus que quelques milliers. "L'intimidation corporelle n'est pas la cause de cela."

En Rhénanie-Palatinat, de nombreuses installations de baignade ont également fermé ces dernières années, souvent pour des raisons structurelles et de sécurité et pour des raisons financières. Cela a des conséquences graves. Selon la DLRG, environ 60 % des enfants de 10 ans ne savent pas nager correctement. Moins d'installations de baignade signifie moins de chances d'apprendre à nager. Et cela signifie moins de chances de se détendre - dans un environnement unique, tant que la météo et l'ambiance de l'installation de baignade en plein air le permettent.

Lire aussi: