L'idée fausse de l'équilibre le premier jour de l'automne pendant l'équinoxe d'automne

Ce dimanche marque notre deuxième et dernière équinoxe de 2024. Si vous résidez dans l'hémisphère nord, vous le reconnaissez comme l'équinoxe d'automne (ou équinoxe de l'automne). D'un autre côté, les individus vivant au sud de l'équateur voient cet équinoxe comme le présage du printemps.

La position sur Terre influence considérablement l'heure locale et même la date à laquelle vous vivez l'équinoxe d'automne. La plupart de la population mondiale l'observera cette année le dimanche 22 septembre à 12h44 UTC (Temps universel coordonné).

Les personnes proches de l'équateur remarqueront à peine des changements, avec des journées et des nuits d'environ 12 heures tout au long de l'année. Cependant, celles qui résident près des pôles, comme l'Alaska, le Canada et la Scandinavie, Witnessent des changements dramatiques dans le rapport jour/nuit chaque année. Elles vivent des hivers prolongés et sombres suivis d'un soleil de minuit lors du solstice d'été, lorsque la nuit ne s'infiltre presque pas.

Durante l'équinoxe, tout le monde, du pôle à l'équateur, peut profiter d'une répartition jour/nuit de 12/12. Malheureusement, ce n'est pas aussi parfaitement "égal" qu'on pourrait le penser.

Il y a une raison pour laquelle on n'obtient pas exactement 12 heures de lumière du jour pendant l'équinoxe. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous.

Voici quelques réponses aux questions liées à l'équinoxe d'automne :

D'où vient le terme 'équinoxe' ?

Selon le fichier CNN Fast Facts, le terme équinoxe vient du latin equinoxium, qui signifie "égalité entre le jour et la nuit".

exactly when does the fall equinox take place?

The equinox will occur at 12:44 UTC Sunday, September 22.

For cities such as Montreal and Richmond, Virginia, this time translates to 8:43 a.m. local time. It comes at 7:43 a.m. in St. Louis and 6:43 a.m. for Mexico City. The westward journey continues with 5:43 a.m. for Seattle.

Heading opposite directions across the Atlantic Ocean, residents of Amsterdam and Split, Croatia, will officially acknowledge the event at 2:43 p.m. Sunday. Dubai, in contrast, marks the exact moment at 4:43 p.m.

Residents of Hong Kong observe it at 8:43 p.m., while Tokyo clocks in at 9:43 p.m. You can click here to input your city.

L'équinoxe d'automne est-il le premier jour officiel de l'automne ?

Oui. L'automne commence officiellement à l'équinoxe d'automne.

Cependant, il existe deux méthodes pour mesurer les saisons : "les saisons astronomiques" (qui suivent les arrivées des équinoxes et des solstices) et les "saisons météorologiques".

Allison Chinchar, une météorologiste de CNN, explique les différences :

"L'automne astronomique est essentiellement la période allant de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver. Ces dates peuvent varier d'un jour ou deux chaque année", dit-elle.

"L'automne météorologique est différent... en ce que les dates ne changent jamais et sont basées sur les saisons climatologiques plutôt que sur la position de la Terre par rapport au soleil. Ce sont peut-être les saisons avec lesquelles la plupart des gens sont plus familiarisés", explique Chinchar.

Les saisons météorologiques sont définies comme suit : du 1er mars au 31 mai, c'est le printemps ; du 1er juin au 31 août, c'est l'été ; du 1er septembre au 30 novembre, c'est l'automne ; et du 1er décembre au 28 février, c'est l'hiver.

"Cela rend certaines dates difficiles", explique Chinchar. "Par exemple, le 10 décembre, la plupart des gens considèrent que c'est l'hiver, mais si vous utilisez le calendrier astronomique, techniquement, c'est encore considéré comme l'automne parce que c'est avant le solstice d'hiver".

Elle a déclaré que "les météorologistes et les climatologues préfèrent utiliser le 'calendrier météorologique' parce que non seulement les dates ne changent pas - ce qui le rend facile à retenir - mais aussi parce qu'il est plus aligné sur ce que les gens considèrent comme des saisons traditionnelles".

Why does the fall equinox occur?

The Earth revolves along an imaginary line from the North Pole to the South Pole, which is called the axis. This rotation results in day and night.

However, the axis tilts at 23.5 degrees, as explained by NASA. This tilting positions one hemisphere of the planet to receive more sunlight than the other for half of the year's orbit around the sun. This disparity in sunlight is what triggers the seasons.

The effect is strongest in late June and late December. These are the solstices, which have the most extreme differences between day and night, notably at the poles (that's why it remains light for so long during the summer in places such as Scandinavia).

Since the summer solstice in June, days have been progressively becoming shorter in the Northern Hemisphere, while nights have grown longer for the last three months. Welcome to the fall equinox!

What did our ancestors realize?

Well before the age of clocks, satellites, and modern technology, our ancient ancestors had a deep understanding of the sun's movement across the sky – enough to construct massive monuments and temples that served not only religious purposes but also as giant calendars to mark the seasons.

Here are just a few notable sites connected to the equinox and the sun's annual movement:

• Stonehenge (United Kingdom): Many mysteries surround these large slabs, but we do know they are perfectly aligned to track the yearly passage of the sun.

• Maltese Megalithic Temples: Situated on the Mediterranean island, these seven structures are among the earliest freestanding stone constructions globally, dating back 5,000 to 6,000 years. At Hagar Qim and Mnajdra, the semi-circular chambers are arranged so that the sun at the equinox's rising is encased between the stones.

Chichen Itza (Péninsule du Yucatan, Mexique) : La pyramide célèbre d'El Castillo de Chichen Itza offre un spectacle impressionnant lors des équinoxes. Construite par les Toltec-Maya entre 1050 et 1300, cette pyramide a été conçue pour projeter une ombre sur la balustrade nord d'El Castillo lors des équinoxes. L'apparence d'un serpent rampant descendant les marches est créée, avec l'ancien effet spécial renforcé par des têtes de bêtes sculptées à la base.

Jantar Mantar (New Delhi, Inde) : Bien que beaucoup plus récentes dans leur origine (1724 et 1730), ces bâtiments de la fin de la période moghole servent d'observatoires astronomiques.

Quelles sont certaines des célébrations et traditions de l'équinoxe d'automne ?

Dans le monde entier, l'équinoxe d'automne a imprégné diverses sociétés et célébrations.

Dans la mythologie grecque, l'équinoxe d'automne signifie le retour de la déesse Perséphone aux enfers pendant trois mois, où elle se réconcilie avec son époux, Hadès.

Les festivals centrés sur les récoltes en Grande-Bretagne ont des racines dans l'équinoxe d'automne, remontant à l'époque païenne antique.

Les Chinois et les Vietnamiens célèbrent encore la Lune d'Harvest (aussi connue sous le nom de la Fête de la Mi-Automne). Les rues sont ornées de lanternes alors que les gens expriment leur gratitude, admirent la lune et dévorent des gâteaux de lune - un délicieux plat de la Fête de la Mi-Automne. Cette fête a lieu le 15e jour du huitième mois lunaire du calendrier chinois, qui a été marqué le 17 septembre cette année.

Au Japon, le Jour de l'Équinoxe d'Automne est un jour férié national. En japonais, il est connu sous le nom de Shubun no Hi (秋分の日), comme l'indique Coto Japanese Academy. L'origine de cette célébration peut être retracée jusqu'au Shintoïsme et au Bouddhisme.

Alors, pourquoi l'équinoxe n'est-il pas parfaitement égal ?

Il est surprenant qu'il y ait légèrement plus de lumière que d'obscurité pendant l'équinoxe, selon l'emplacement sur Terre. Qu'est-ce qui cause cette différence ?

Les heures légèrement inégales de jour et de nuit sont dues à la méthode complexe de mesurer l'aube et à la réfraction de la lumière du soleil dans notre atmosphère.

Cette courbure des rayons de lumière fait que le soleil semble au-dessus de l'horizon même lorsque la position réelle du soleil est en dessous de l'horizon. Le jour est plus long aux latitudes plus élevées car le soleil met plus de temps à se lever et à se coucher à mesure que l'on se rapproche des pôles.

En conséquence, la durée du jour à l'équinoxe d'automne variera légèrement en fonction de l'emplacement. Voici quelques approximations :

• À l'équateur : Environ 12 heures et 6 minutes (Quito, Équateur)

• À 30 degrés de latitude : Environ 12 heures et 8 minutes (Le Caire, Égypte)

• À 60 degrés de latitude : Environ 12 heures et 14 minutes (Helsinki, Finlande)

La division du jour et de la nuit est vraiment égale seulement quelques jours après l'équinoxe officiel. Ce phénomène est appelé équilux. Lorsque l'équilux se produit pour vous dépend de votre latitude, selon timeanddate.com. Plus on est proche de l'équateur, plus la date de l'équilux d'automne est tardive.

À l'équateur lui-même, l'événement équilux n'a jamais lieu en raison de la réfraction atmosphérique de la lumière du soleil, qui entraîne toujours un léger excès de lumière sur l'obscurité.

L'équinoxe d'automne, également connu sous le nom d'équinoxe d'automne, est un événement important pour les personnes vivant dans l'hémisphère nord, marquant le début de l'automne. Cet événement offre à tous dans le monde entier l'occasion de vivre une division de jour et de nuit de 12/12.

Planifier un voyage pendant cette période pourrait être une excellente façon de witnesser les changements annuels dans les rapports de jour et de nuit dans divers endroits. Par exemple, les personnes vivant près des pôles, comme l'Alaska, le Canada et la Scandinavie, expérience des contrastes marquants entre les hivers prolongés et le soleil de minuit du solstice d'été, lorsque la nuit ne s'infiltre presque pas.

