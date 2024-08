- Lidberg de Darmstadt exprime sa gratitude envers son ancien coéquipier, Isherwood.

Un ancien ami a récemment encouragé Isac Lidberg à découvrir SV Darmstadt 98, le convainquant finalement de rejoindre l'équipe il y a quelques jours à peine. Cet ami, Thomas Isherwood, a une longue histoire avec le club, ayant été membre des "Lilies" pendant trois ans. Malheureusement, son contrat n'a pas été renouvelé pendant l'été, le poussant à chercher un nouveau club.

Isherwood n'a pas tari d'éloges sur Darmstadt, Lidberg a partagé lors d'une conférence de presse en ville. "Il a dit que l'ambiance du club est fantastique et que les vestiaires sont remplis de gens sympas. Je suis sûr que je passerai un bon moment ici", a déclaré Lidberg. Ce rapport enthousiaste a finalement convaincu Lidberg de rejoindre le club en Hesse.

Lidberg et Isherwood ont des racines à Stockholm et ont une longue histoire ensemble dans les équipes nationales de jeunes suédoises. "Ishi est l'un de mes amis les plus proches", a confessé le joueur de 25 ans, citant l'ancien joueur national Mario Gomez comme son modèle depuis longtemps.

Lidberg a mentionné qu'Isherwood avait parlé en termes très élogieux de l'ambiance et du vestiaire de SV Darmstadt 98, ce qui l'a incité à rejoindre l'équipe en Hesse. Pendant leur temps avec les équipes nationales de jeunes suédoises, Lidberg et Isherwood ont forgé un lien fort, Isherwood étant l'un des amis les plus proches de Lidberg.

Lire aussi: