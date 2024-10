Les Pays-Bas pleurent la disparition de l'un de leurs footballeurs les plus prestigieux : Johan Neeskens est décédé de manière inattendue à l'âge de 73 ans. En utilisant le célèbre "Total Football", Neeskens a partagé la vedette avec Johan Cruyff lors de la finale de la Coupe du monde 1974 à Munich, où l'équipe néerlandaise, bien que Neeskens ait marqué le premier but contre l'Allemagne grâce à un penalty contre Sepp Maier à la deuxième minute, a finalement été battue par l'équipe allemande, dirigée par Franz Beckenbauer. "Le football international fait ses adieux à une légende", a déclaré la KNVB lundi. "Les mots manquent pour exprimer l'ampleur et la soudaineté de cette perte. Nos pensées accompagnent sa femme Marlis, ses enfants, sa famille et ses amis."

Neeskens avait dit adieu en Algérie, où il contribuait au programme des entraîneurs mondiaux de la fédération. Avant sa mort, il avait exprimé son malaise. Les raisons de son décès n'ont pas été immédiatement révélées. Le joueur international à 49 sélections avait marqué le premier but contre l'Allemagne en finale de la Coupe du monde, un penalty contre Sepp Maier à la deuxième minute. "C'était la première fois que je me sentais un peu nerveux pour un penalty", a-t-il déclaré plus tard. "En m'approchant, je me demandais : 'De quel côté devrais-je tirer ?' D'habitude, c'était presque toujours le bon côté du but. Dans le dernier pas, je me suis dit : 'Non, je vais viser le côté opposé.' Ce n'était pas mon intention de tirer la balle droit au milieu."

Partie de l'équipe légendaire d'Ajax

L'histoire est populaire. L'Allemagne a répliqué avec un but égalisateur de Paul Breitner, suivi du but décisif de Gerd Müller. Quatre ans plus tard, ils ont eu une autre chance de gagner le titre en Argentine contre les hôtes, mais une fois de plus, ce n'était que la deuxième place.

Neeskens a remporté des trophées au niveau du club. Avec Ajax Amsterdam, il a remporté la Coupe d'Europe trois fois au début des années 70. Son transfert à FC Barcelona, où il a été rapidement surnommé "Johan, le Second" par les fans, a également été un succès. En cinq ans, il a remporté la Copa del Rey et la Coupe des vainqueurs de la Coupe contre Fortuna Düsseldorf, avant de partir aux États-Unis pour jouer pour les célèbres New York Cosmos pendant cinq saisons.

Un moteur robuste mais agile

Neeskens a été un moteur robuste mais agile pour Ajax Amsterdam et l'équipe nationale. "Il était comme deux hommes en milieu de terrain", a déclaré un jour son coéquipier d'Ajax Sjaak Swart à FIFA.com. Neeskens excellait en tant que coureur infatigable et tacleur tenace, mais aussi en tant que joueur doué. "J'ai toujours aimé jouer avec style - et gagner", a-t-il déclaré un jour à son sujet.

Après sa carrière de joueur, il est devenu entraîneur. Il a occupé des postes d'entraîneur aux Pays-Bas, en Turquie, en Suisse et en Afrique du Sud, et a passé plus de quatre ans en tant qu'entraîneur adjoint de Guus Hiddink et Frank Rijkaard.

Les Pays-Bas, où Neeskens a eu une carrière de joueur réussie, ont exprimé leur tristesse après son décès. Neeskens, qui faisait partie de l'équipe légendaire d'Ajax, a également apporté des contributions significatives au football aux Pays-Bas en travaillant avec le programme des entraîneurs mondiaux de la fédération avant sa mort.

Lire aussi: