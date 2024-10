L'icône de la musique Bruce Springsteen soutient la candidature de Kamala Harris à la présidence.

Jeudi dernier, dans un post partagé sur son compte Instagram, Springsteen a exprimé son soutien à Harris pour l'élection à venir, qualifiant celle-ci de "l'une des élections les plus importantes de l'histoire de notre pays".

"Kamala Harris et Tim Walz partagent une vision pour ce pays qui reconnaît et accueille tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, sa religion, son ethnie, son opinion politique ou son orientation sexuelle", a ajouté le célèbre lauréat des Grammy dans la vidéo. "C'est l'Amérique que j'ai décrite de manière constante depuis 55 ans."

D'autres figures renommées de l'industrie musicale ont également ouvertement soutenu Harris, notamment Taylor Swift, Carole King et Chappell Roan.

Springsteen, généreux contributeur au Parti démocrate, a prêté sa voix à une publicité de campagne de 2020 pour Joe Biden. Il a été critique de l'ancien président Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, par le passé. En 2017, il est apparu dans une chanson de protestation intitulée "That’s What Makes Us Great" de Joe Grushecky et les Houserockers. Il a également co-animé un podcast avec l'ancien président Barack Obama.

"Peut-être depuis la guerre de Sécession notre grande nation ne s'est-elle jamais sentie aussi divisée politiquement, spirituellement et émotionnellement qu'elle ne l'est maintenant", a déclaré Springsteen dans son récent post Instagram, ajoutant que "ça n'a pas besoin de rester comme ça". "Les valeurs communes et les histoires partagées qui nous définissent en tant que nation puissante et unie sont là, attendant d'être redécouvertes et réincarnées à nouveau."

Le post Instagram de Springsteen encourage les gens à redécouvrir les valeurs communes qui définissent l'Amérique, offrant une occasion de réflexion sur l'unité de notre nation. Le soutien de Kamala Harris par des musiciens célèbres comme Springsteen ajoute de la diversité à l'implication politique de l'industrie du divertissement.

Lire aussi: