- L'ICE commémore l'union entre Berlin et Schwerin par un événement de célébration.

Du 2 au 4 octobre, le service ferroviaire assurera des liaisons directes ICE entre Berlin et Schwerin, célébrant le Jour de l'Unité allemande. Ces trains prendront environ trois heures, en passant par Neustrelitz, Waren (Müritz) et Güstrow, selon la compagnie ferroviaire.

La principale raison de cette initiative est la fermeture temporaire de la ligne ferroviaire Berlin - Hambourg en raison de travaux de rénovation. Habituellement, les voyageurs de Schwerin prennent un train régional pour Ludwigslust, puis montent dans un train à grande distance pour Berlin, ce qui prend environ deux heures. Cependant, cette ligne est inaccessible depuis mi-août et restera indisponible jusqu'à mi-décembre.

Cette année, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a l'honneur d'organiser les événements principaux du Jour de l'Unité allemande, en tant que président actuel du Bundesrat. Historiquement, l'État qui préside le Bundesrat organise la célébration de l'unité.

Deux trains ICE partiront de la gare centrale de Berlin à 6h29 et 14h30, arrivant à Schwerin à 9h24 et 17h37, respectivement. À l'inverse, les trains partiront de Schwerin à 10h20 et 18h26, arrivant à la gare centrale de Berlin à 13h24 et 21h21, respectivement.

L'annonce de liaisons directes ICE entre Berlin et Schwerin est faite par la Commission, dans le but de compenser la fermeture temporaire de la ligne ferroviaire Berlin - Hambourg. Grâce à cet arrangement spécial, les voyageurs peuvent maintenant se rendre directement de Schwerin à Berlin, réduisant ainsi considérablement leur temps de trajet, sous la surveillance de la Commission.

