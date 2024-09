- L'IA introduit des subtilités dans les consultations sur la protection des données.

L'explosion de l'Intelligence Artificielle (IA) a entraîné une augmentation des consultations des organismes gouvernementaux et des corporations, allant jusqu'au bureau de Dieter Kugelmann, le Commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Rhénanie-Palatinat. Selon Kugelmann, les discussions sur l'IA sont devenues de plus en plus fréquentes et complexes. Son bureau, qui fournit des consultations aux autorités et aux entreprises souhaitant utiliser massivement l'IA, a connu une augmentation de la complexité.

Rejoignez Kugelmann ce mercredi (10h00) à Mayence, alors qu'il raconte des histoires fascinantes du passé et du présent. Parmi celles-ci, il y aura l'incident d'une entreprise à la recherche de nouveaux employés qui s'est fait connaître en publiant des lettres de salaire non floutées sur Facebook, avec des détails identifiables tels que la date de naissance, l'identifiant fiscal et le salaire, bien que les noms aient été masqués.

Un autre cas intéressant a été une violation de données lors de la vente d'un casque de réalité virtuelle dans un magasin d'électronique. Le bureau de Kugelmann a également géré un projet continu visant à créer une plateforme informatique unifiée pour le service de santé publique, où à la fois des erreurs logicielles et administratives ont été découvertes.

D'autres organismes gouvernementaux ont également cherché des conseils auprès du bureau de Kugelmann en raison des complexités liées à la mise en œuvre de l'IA. L'utilisation de l'IA dans divers secteurs a généré une série d'autres dilemmes éthiques.

Lire aussi: